مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه شباب الاهلی امارات به دلیل مصدومیت چندین ماه از میادین دور خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی امارات که به تازگی پس از پشت سر گذاشتن یک مصدومیت به تمرینات تیمش پیوسته بود در جریان تمرین تیمش بار دیگر دچار مصدومیت شد تا روی نوار بدبیاری باشد.

 بلافاصله پس از این اتفاق، آزمون به بیمارستان منتقل شد تا تحت معاینات پزشکی دقیق قرار بگیرد.

آزمون در مصاحبه‌ای با سایت ورزش سه گفت: متاسفانه در جریان تمرین نازک‌نی پایم دچار شکستگی شد و همزمان تاندون مچ پایم نیز پاره شد.

او همچنین تایید کرد که این مصدومیت او را حدود چهار ماه از میادین فوتبال دور خواهد کرد و بدین ترتیب او بازی‌های مهمی را برای تیم باشگاهی و بازی‌های دوستانه تیم ملی ایران در راه آماده سازی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست خواهد.

تیم ملی ایران در فیفادی پیش رو به مصاف روسیه و تانزانیا می‌رود.

