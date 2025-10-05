باران‌های شدید در نپال جان حداقل ۲۲ نفر را گرفت و جاده‌ها را مسدود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات نپال روز یکشنبه اعلام کردند که باران‌های شدید باعث رانش زمین و سیل ناگهانی شده و جاده‌ها را مسدود کرده، پل‌ها را شسته و حداقل ۲۲ نفر را در ۳۶ ساعت گذشته در نپال کشته است. 

سخنگوی پلیس، بینود گیمیر گفت که هجده نفر در رانش زمین جداگانه در مرز شرقی هند کشته شدند. او گفت که سه نفر در جنوب نپال در اثر اصابت صاعقه کشته شدند و یک نفر نیز در منطقه اودایاپور، که آن هم در شرق نپال است، بر اثر سیل جان باخت.

مقامات اعلام کردند که یازده نفر بر اثر سیل جان خود را از دست داده‌اند و از روز شنبه مفقود شده‌اند. شانتی ماهات، سخنگوی سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی (NDRRMA) به رویترز گفت: «تلاش‌های نجات برای آنها ادامه دارد.»

مقامات اعلام کردند که چندین بزرگراه بر اثر رانش زمین مسدود و توسط سیل شسته شده و صد‌ها مسافر سرگردان شده‌اند.

رینجی شرپا، سخنگوی فرودگاه کاتماندو گفت: «پرواز‌های داخلی تا حد زیادی مختل شده است، اما پرواز‌های بین‌المللی به طور عادی در حال انجام است.» در جنوب شرقی نپال، رودخانه کوشی، که تقریباً هر ساله باعث سیل‌های مرگبار در ایالت شرقی هند، بیهار، می‌شود به گفته یک مقام منطقه‌ای بالاتر از سطح خطر جریان آب دارد.

دارمندرا کومار میشرا، فرماندار منطقه سونساری گفت که جریان آب در رودخانه کوشی بیش از دو برابر حالت عادی است.

میشرا گفت که تمام ۵۶ دریچه سد کوشی برای تخلیه آب باز شده‌اند، در حالی که در شرایط عادی حدود ۱۰ تا ۱۲ دریچه باز می‌شد و افزود که مقامات «در حال آماده شدن برای ممنوعیت عبور وسایل نقلیه سنگین از پل آن هستند.»

در کاتماندو که در محاصره تپه‌ها قرار دارد، چندین رودخانه جاده‌ها را آب گرفته کرده و بسیاری از خانه‌ها را زیر آب فرو برده‌اند و پایتخت مملو از معابد را از بقیه کشور جدا کرده‌اند.

هر ساله صد‌ها نفر در اثر رانش زمین و سیل‌های ناگهانی که در نپال عمدتاً کوهستانی در طول فصل باران‌های موسمی رایج است، جان خود را از دست می‌دهند. این فصل معمولاً از اواسط ژوئن آغاز می‌شود و تا اواسط سپتامبر ادامه دارد. مقامات هواشناسی می‌گویند که احتمالاً باران تا روز دوشنبه در این کشور هیمالیایی ادامه خواهد داشت و مقامات می‌گویند که «حداکثر مراقبت و اقدامات احتیاطی» را برای کمک به افراد آسیب‌دیده از این فاجعه انجام می‌دهند.

منبع: رویترز

برچسب ها: حوادث طبیعی ، سیل
خبرهای مرتبط
طوفان در فیلیپین جان دستکم ۲۶ نفر را گرفت
۸ کشته و ۱۷ مفقود در پی وقوع طوفان بوآلوی در ویتنام
سیل شدید در بلغارستان سه کشته برجای گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سربازان دیجیتال مهم‌ترین سلاح نتانیاهو
نتانیاهو و سربازان جعلی پهلوی
نخست وزیر گرجستان سفیر اتحادیه اروپا را مسئول ناآرامی‌های تفلیس دانست
پاکستان: درگیری بعدی با هند ممکن است منجر به «ویرانی فاجعه‌بار» شود
ترامپ: نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش طرح آتش‌بس نداشت
ترامپ: پس از تایید خط عقب‌نشینی از سوی حماس، آتش‌بس غزه اجرا می‌شود
تشدید تنش؛ آیا ایران و رژیم صهیونیستی به سمت جنگ دیگر حرکت می‌کنند؟
اولین حضور رئیس هیئت مذاکره‌کننده حماس در انظار عمومی پس از حمله اسرائیل به دوحه
شمار قربانیان فرو ریختن مدرسه‌ای در اندونزی به ۳۶ نفر رسید
ترامپ مجوز اعزام نیرو به شیکاگو را صادر کرد
آخرین اخبار
نجات افغانستان در گرو وحدت ملی است
غلبه بر حریف آمریکایی؛ بشارت رکورد شکست‌ناپذیری خود را زنده نگه داشت
نخست‌وزیر گرجستان پس از «شکست کودتای نافرجام»، وعده عواقب سخت داد
خیانت آمریکا به متحدان افغانستانی؛ ترامپ هزاران همکار افغانستانی را رها می کند
انتخابات نمایشی پارلمانی در سوریه پسا اسد
ثبت‌نام ۵۳ هزار دانش‌آموز اتباع در تهران/ پیش‌بینی افزایش آمار با شیوه‌نامه جدید
حزب حاکم گرجستان در انتخابات محلی پیروز شد
زخمی شدن ۳۲ افسر پلیس در ناآرامی‌های تفلیس/ بازداشت پنج نفر از سازمان‌دهندگان تجمع
تشدید تنش؛ آیا ایران و رژیم صهیونیستی به سمت جنگ دیگر حرکت می‌کنند؟
ترامپ مجوز اعزام نیرو به شیکاگو را صادر کرد
کیم جونگ اون خواستار توسعه مداوم قابلیت‌های دفاعی کره شمالی شد
شمار قربانیان فرو ریختن مدرسه‌ای در اندونزی به ۳۶ نفر رسید
اولین حضور رئیس هیئت مذاکره‌کننده حماس در انظار عمومی پس از حمله اسرائیل به دوحه
نتانیاهو و سربازان جعلی پهلوی
سربازان دیجیتال مهم‌ترین سلاح نتانیاهو
ترامپ: پس از تایید خط عقب‌نشینی از سوی حماس، آتش‌بس غزه اجرا می‌شود
نخست وزیر گرجستان سفیر اتحادیه اروپا را مسئول ناآرامی‌های تفلیس دانست
ترامپ: نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش طرح آتش‌بس نداشت
پاکستان: درگیری بعدی با هند ممکن است منجر به «ویرانی فاجعه‌بار» شود
شهردار تفلیس: ناآرامی‌ها یک کودتای نافرجام است
مصر میزبان مذاکرات آتش‌بس غزه خواهد بود
استارمر اولین سفر خود به هند را بزودی انجام خواهد داد
ترامپ درباره روند تبادل اسرا در غزه: سریع عمل کنید وگرنه همه چیز از دست خواهد رفت
چین اطلاعات مربوط به اهداف اوکراین را در اختیار روسیه قرار می‌دهد
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر ساحل شرقی هونشو ژاپن را لرزاند
 حمله معترضان گرجستانی به اقامتگاه ریاست‌جمهوری در تفلیس
شهادت ۱۷ فلسطینی در حمله هوایی رژیم اسرائیل به محله‌ای در شهر غزه
هواپیمای حامل ۱۳۷ فعال از ناوگان جهانی صمود در استانبول فرود آمد
تظاهرات گسترده حامیان فلسطین در رُم برای چهارمین روز متوالی
برکناری دو دادستان ارشد پرونده حمله فرودگاه کابل در آمریکا