باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات نپال روز یکشنبه اعلام کردند که باران‌های شدید باعث رانش زمین و سیل ناگهانی شده و جاده‌ها را مسدود کرده، پل‌ها را شسته و حداقل ۲۲ نفر را در ۳۶ ساعت گذشته در نپال کشته است.

سخنگوی پلیس، بینود گیمیر گفت که هجده نفر در رانش زمین جداگانه در مرز شرقی هند کشته شدند. او گفت که سه نفر در جنوب نپال در اثر اصابت صاعقه کشته شدند و یک نفر نیز در منطقه اودایاپور، که آن هم در شرق نپال است، بر اثر سیل جان باخت.

مقامات اعلام کردند که یازده نفر بر اثر سیل جان خود را از دست داده‌اند و از روز شنبه مفقود شده‌اند. شانتی ماهات، سخنگوی سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی (NDRRMA) به رویترز گفت: «تلاش‌های نجات برای آنها ادامه دارد.»

مقامات اعلام کردند که چندین بزرگراه بر اثر رانش زمین مسدود و توسط سیل شسته شده و صد‌ها مسافر سرگردان شده‌اند.

رینجی شرپا، سخنگوی فرودگاه کاتماندو گفت: «پرواز‌های داخلی تا حد زیادی مختل شده است، اما پرواز‌های بین‌المللی به طور عادی در حال انجام است.» در جنوب شرقی نپال، رودخانه کوشی، که تقریباً هر ساله باعث سیل‌های مرگبار در ایالت شرقی هند، بیهار، می‌شود به گفته یک مقام منطقه‌ای بالاتر از سطح خطر جریان آب دارد.

دارمندرا کومار میشرا، فرماندار منطقه سونساری گفت که جریان آب در رودخانه کوشی بیش از دو برابر حالت عادی است.

میشرا گفت که تمام ۵۶ دریچه سد کوشی برای تخلیه آب باز شده‌اند، در حالی که در شرایط عادی حدود ۱۰ تا ۱۲ دریچه باز می‌شد و افزود که مقامات «در حال آماده شدن برای ممنوعیت عبور وسایل نقلیه سنگین از پل آن هستند.»

در کاتماندو که در محاصره تپه‌ها قرار دارد، چندین رودخانه جاده‌ها را آب گرفته کرده و بسیاری از خانه‌ها را زیر آب فرو برده‌اند و پایتخت مملو از معابد را از بقیه کشور جدا کرده‌اند.

هر ساله صد‌ها نفر در اثر رانش زمین و سیل‌های ناگهانی که در نپال عمدتاً کوهستانی در طول فصل باران‌های موسمی رایج است، جان خود را از دست می‌دهند. این فصل معمولاً از اواسط ژوئن آغاز می‌شود و تا اواسط سپتامبر ادامه دارد. مقامات هواشناسی می‌گویند که احتمالاً باران تا روز دوشنبه در این کشور هیمالیایی ادامه خواهد داشت و مقامات می‌گویند که «حداکثر مراقبت و اقدامات احتیاطی» را برای کمک به افراد آسیب‌دیده از این فاجعه انجام می‌دهند.

منبع: رویترز