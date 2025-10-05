باشگاه خبرنگاران جوان؛ بر اساس تصمیم کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان و با توجه به وقوع آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود ناشی از آن در نیمه‌ غربی استان، فعالیت مدارس روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ در نوبت ظهر شهرستان‌های هویزه، دشت‌آزادگان، حمیدیه، اهواز، باوی و کارون بصورت غیرحضوری خواهد بود.

باتوجه به وضعیت آلودگی هوا، با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان، فعالیت مدارس و دانشگاه‌های نوبت صبح در شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، دشت آزادگان و هویزه به صورت غیر حضوری برگزار شدند و ساعت شروع فعالیت ادارات در شهرستان‌های یادشده با دو ساعت تاخیر و ساعت ۹ صبح آغاز شد.

منبع خبرگزاری فارس