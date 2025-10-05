باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلارئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: بازگشت پدیده چادر زدن همراهان بیماران در کنار بیمارستانهای تهران، علیرغم راهاندازی همراهسراها توسط شهرداری، نشاندهنده فاصله قابلتوجه میان عملکرد کنونی و انتظارات جامعه است.
زهرا شمس احسان در تذکر پیش از دستور سیصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، با بیان این مطلب افزود: تهران بهعنوان مقصد اصلی بیماران از سراسر کشور، همواره با حضور همراهان بیماران روبرو بوده که بسیاری از آنها بهدلیل فقر و عدم بضاعت در رزرو اقامتگاه و ضرورت در دسترس بودن برای مراقبتهای بیمارستانی، به چادرنشینی در اطراف بیمارستانها روی میآورند.
وی با بیان اینکه این وضعیت که در ماههای گذشته پوشش رسانهای گستردهای داشته، نه تنها مغایر با شأن و منزلت انسانی است، بلکه موجب تکدّر خاطر شهروندان و سلب آسایش از کسبه و اهالی محل شده است، تصریح کرد: وجود زبالههای بیمارستانی در محل استقرار چادرها و نامطلوب بودن شرایط استراحت همراهان، شرایطی را رقم زده که بسیار دور از استانداردهای یک کلانشهر مدرن است.
شمس احسان با اشاره به تأسیس همراهسراها توسط شهرداری تهران گفت: این مراکز هنوز نتوانستهاند به مأمن مطلوبی برای همراهان بیماران تبدیل شوند. عدم اطلاعرسانی مناسب، کمبود ظرفیت، ضعف در مدیریت و نبود واحد مددکاری فعال، باعث شده کارایی این ظرفیتها تحتالشعاع قرار گیرد.
عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: ایجاد فضاهای اختصاصی برای استراحت و اسکان همراهان با ارائه الگویی مناسب با روحیات و نیازهای آنها، ضمن پیشگیری از پدیده چادرزنی، به حفظ کرامت انسانی بیماران و همراهانشان منجر خواهد شد.
وی در پایان از شهردار تهران خواست با توجه به مسئولیت اجتماعی شهرداری، نسبت به بهبود مدیریت همراهسراها و افزایش کارایی آنها اقدامات عملی انجام دهد. این اقدامات شامل ارتقاء ظرفیت اسکان و جانمایی مراکز جدید با جلب مشارکت بخش خصوصی، طراحی سامانه هوشمند برای معرفی همراهان، اطلاعرسانی مؤثر و ساماندهی خیرین است.