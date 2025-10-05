جانشین فرمانده انتظامی استان قم از شناسایی و دستگیری باند ۶ نفره اتباع خارجی که در هسته مرکزی شهر اقدام به سرقت از زائران می‌کردند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ منوچهر نصیری،جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: در پی افزایش سرقت از زائران در هسته مرکزی شهر قم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت و با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته در محل‌های وقوع سرقت، چهره ۲ زن مظنون که به نظر می‌رسید تبعه خارجی باشند، شناسایی شد.

وی ادامه داد: در ادامه با تشدید گشت‌زنی‌ها و بهره‌گیری از تصاویر دوربین‌های حرم مطهر، ۲ زن سارق تبعه خارجی دستگیر شدند، این افراد در بازجویی اولیه منکر هرگونه سرقت شده و از اعلام محل سکونت خود خودداری کردند، با اقدامات فنی و پلیسی، محل اقامت آنان شناسایی و مأموران به سرعت به محل اعزام شدند که در نتیجه آن، ۲ زن و ۲ مرد دیگر از اعضای این باند که قصد فرار داشتند نیز دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: در بازرسی از محل اختفای متهمان، مقادیر قابل توجهی ارز خارجی شامل دلار، دینار و پول ایرانی کشف و ضبط شد.

نصیری افزود: طبق بررسی‌های انجام‌شده، این باند در سال جاری چندین مرتبه به کشور و شهر قم سفر کرده و بیش از ۵۰ فقره سرقت از زائران را مرتکب شده‌اند، برخی از شکات نیز موفق به شناسایی سارقان شده‌ و پرونده جهت سیر مراحل قضائی در حال پیگیری است.

منبع:پلیس قم

تبادل نظر
باسلام انگشتها را قطع کنید و بفرستید کشور خودشان. یا اگر نمی‌خواهید این کار را انجام دهید با یک علامت داغ پشت گردن یا پایین تر را علامت گذاری کنید که دیگر جرأت نکنند به کشور ما بیایند. یک زحمت بکشید محبت را با سارقین کاهش دهید. مردم خسته هستند از نوازش های پی در پی و مکرر اگر قضات به اینها علاقه مند هستند ببرند داخل دفاتر خودشان کار به اینها دهند نه اینکه در اجتماع رها گردند.
