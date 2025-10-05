رسانه های های صهیونیستی در گزارشی ادعایی از بازداشت سرباز ذخیره ارتش اسرائیل به اتهام همکاری اطلاعاتی با ایران خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کانال ۱۲ اسرائیل در گزارشی مدعی شد که فرد بازداشت شده «مئور گرینکل» شناسایی شده و ظاهراً در طول خدمت سربازی خود با عوامل ایرانی در تماس بوده و اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی شده را انتقال می‌داده است.

رئیس بخش مبارزه با تروریسم بین‌المللی واحد ۴۳۳ پلیس اسرائیل در مصاحبه با این شبکه مدعی شد که «گرینکل موفق شده بود دو نفر دیگر را نیز جذب کند.»

وی سپس ادعا کرد که به گرینکل «پیشنهاد ترور فرماندهش داده شده بود.»

رسانه‌های عبری‌زبان این پرونده را یکی از جدی‌ترین موارد نفوذ ایران در ساختار امنیتی اسرائیل در سال‌های اخیر توصیف کردند. گزارش‌ها حاکی است مقامات اسرائیلی یک تحقیق گسترده را در مورد احتمال نفوذ ایران در ساختار‌های اطلاعاتی و دفاعی این رژیم آغاز کرده‌اند.

علیرغم سانسور شدید رسانه‌ای پیرامون پرونده‌های امنیت داخلی اسرائیل، تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که تعداد فزاینده بازداشت‌های مرتبط با همکاری اطلاعاتی، حاکی از یک الگوی تکراری از نقض اطلاعاتی در درون دستگاه امنیتی اسرائیل است.

