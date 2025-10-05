باشگاه خبرنگاران جوان - سردار شاهین اسمعیلی امروز در گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: شعار امسال گرامیداشت هفته انتظامی «مرزبان مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه ایمن» اعلام کرد و گفت: تمام تلاش ما بر این است تا ضریب امنیت را اعم از امنیت عمومی و احساس امنیت را با همراهی و تلاش اصحاب رسانه و سایر مجموعهها ارتقا دهیم.
او افزود: در ۳۶۹ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان سعی ما بر این است تا با تعامل بهتر و شایسته نواقصات و کاستیهای احتمالی را برطرف کرده و به مردم اطمینان میدهیم نه تنها به دشمن اجازه نزدیک شدن به مرزها را نمیدهیم بلکه اجازه نخواهیم داد تا نگاهی چپ به مرزهای کشورمان داشته باشند.
فرمانده مرزبانی استان اردبیل تصریح کرد: همکاران ما در اقلیم مختلف از دمای ۴۰ درجه بالای صفر گرفته در شمال استان تا ۳۰ درجه زیر صفر در نمین در پتوگرافی بسیار خاص عملیات خود را در مرزبانی انجام میدهند و سعی ما بر این است تا در کنار تجهیزات، با حرفهایگرایی و قانونگرایی با شدت با عوامل تعدیکننده به مرزها برخورد کنیم.
اسمعیلی آرامش و امنیت مرزهای استان اردبیل را مدیون تلاش مرزبانان و مرزنشینان اعلام کرد و گفت: در مناطق مرزی امنیت مطلوب برقرار است و در این زمینه ما قدردان همراهی خوب مرزنشینان هستیم.
او در ادامه افزود: یکی از بزرگترین مشارکت همگانی تابع قانون و مقررات بودن است و در این زمینه همه مرزنشینان سعی میکنند تا تبعیت خود را از قانون نشان دهند.
فرمانده مرزبانی استان اردبیل به عملکرد یک سال گذشته مرزبانی استان اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر ۸۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان از سوداگران مرگ در مناطق مرزی کشف و ضبط شده است.
