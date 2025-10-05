باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدير عامل شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن اظهار داشت: «برآوردها متناسب با نوع قرارداد است و ما یک عدد خاص برای مسکن نداریم. هر قراردادی با توجه به دوران تعدیلی که مشمول آن می‌شود و زمان بهره‌برداری، مبنای جمع‌بندی اتمام قرارداد و عدد نهایی خواهد بود. هیچ عدد مساوی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، امروز با روز قبل از لحاظ شاخص‌های تعدیل متفاوت است.»

وی ادامه داد: «از لحاظ مفاد قرارداد، تغییری در مبلغ قرارداد نداریم و هر آنچه که روز اول قرارداد با سازندگان تنظیم شده، همان باقی می‌ماند. در پروژه‌هایی که زمان اجرایی طولانی‌تری دارند، ما انتظار داریم که مردم برای تأمین آورده خودشان بیشتر همکاری کنند و به موقع پرداخت کنند.»

ملکی توضیح داد: «ما یک وادی را می‌سازیم که از دو منبع بیشتر نیست: یکی تأمین از طریق سیستم بانکی و تسهیلات به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان و دیگری مابه‌التفاوت مبلغ قرارداد و آورده مردم. متأسفانه، در بسیاری از پروژه‌ها شاهدیم که پیمانکاران و عوامل فنی توان اجرای کار را دارند، اما مردم به موقع آورده‌شان را تأمین نمی‌کنند.»

معاون وزیر راه و شهرسازی به معضلات ناشی از عدم پرداخت به موقع اشاره کرد و گفت: «ما متأسفانه شاهد متقاضیانی هستیم که انصرافی و بدحساب هستند. برای این موضوع، راهکارهایی مانند ارسال پیامک و نامه را در نظر گرفته‌ایم. اگر متقاضی نتوانسته به موقع سهم آورده خود را تأمین کند، این موضوع می‌تواند روند اجرایی کل کار را به ضرر سایر متقاضیان تحت تأثیر قرار دهد و زمان بهره‌برداری پروژه‌ها را طولانی کند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «انتظار داریم که متقاضیان در تحویل واحدها سرعت عمل داشته باشند. این معادله شامل دو طرف است: یک طرف متقاضی و طرف دیگر سازنده و کارفرما، که یا ادارات کل راه و شهرسازی هستند یا شرکت عمران.»