اسرائیل قصد دارد پس از توافق بر سر اسرا، حضور نظامی خود را در ۳ مکان استراتژیک در داخل و اطراف غزه حفظ کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه عمومی کان اسرائیل روز شنبه گزارش داد که اسرائیل قصد دارد حتی پس از توافق تبادل اسرا و خروج مرحله‌ای ارتش تحت طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای غزه، حضور نظامی بلندمدت خود را در سه مکان استراتژیک در داخل و اطراف نوار غزه حفظ کند.

این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه ناشناس گفت که مقامات اسرائیلی جزئیات این طرح را به واشنگتن منتقل کرده‌اند که شامل حفظ مواضع در یک منطقه حائل در داخل مرز‌های غزه می‌شود اما عمق و اندازه آن مشخص نشده است؛ کریدور فیلادلفیا در امتداد مرز با مصر و تپه تل المنطار که در شرق محله شجاعیه شهر غزه قرار دارد.

به گفته کان، تل المنطار ۷۰ متر (۲۳۰ فوت) از سطح دریا ارتفاع دارد و به اسرائیل کنترل بصری و آتش گسترده‌ای بر بخش‌های بزرگی از شمال غزه از جمله شهر غزه و اردوگاه پناهندگان جبالیا می‌دهد.

این رسانه ادعا کرد که این مواضع از نظر اسرائیل برای حفظ برتری میدانی و قابلیت‌های نظارتی «حیاتی» هستند. کان افزود که واشنگتن «نیاز اسرائیل» به حفظ نیرو‌های مستقر در این مکان‌ها حتی پس از مرحله اول عقب‌نشینی را «درک می‌کند».

طبق گزارش‌ها، این طرح پیش‌بینی می‌کند که ارتش اسرائیل پس از آزادی همه اسرا، خروج خود از مناطق جنگی را آغاز کند. ارتش در ابتدا به طور موقت در امتداد «خط زرد» در داخل غزه مستقر می‌شود و سپس به «خط قرمز» عقب‌نشینی می‌کند که همزمان با استقرار نیرو‌های خارجی است که تحت فرمان ایالات متحده برای مدیریت امنیت فعالیت می‌کنند.

این رسانه مدعی شد در مرحله نهایی انتظار می‌رود نیرو‌های اسرائیلی در امتداد مرز‌های غزه مستقر شوند و در عین حال کنترل کریدور فیلادلفیا و تپه استراتژیک را برای «جلوگیری از تهدیدات امنیتی آینده» حفظ کنند.

مصر روز شنبه اعلام کرد که روز دوشنبه میزبان هیئت‌های اسرائیلی و حماس خواهد بود تا در مورد جزئیات تبادل زندانیان به عنوان بخشی از طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه بحث کنند.

ترامپ روز جمعه در پلتفرم اجتماعی تروث خود نوشت که معتقد است حماس «آماده صلح پایدار» است و از اسرائیل خواست که «فوراً بمباران غزه را متوقف کند» تا آزادی اسرای اسرائیلی تضمین شود.

در ۲۹ سپتامبر، ترامپ از طرح ۲۰ ماده‌ای خود، از جمله آزادی اسرای اسرائیلی ظرف ۷۲ ساعت پس از تأیید اسرائیل، آتش‌بس و خلع سلاح حماس رونمایی کرد.

تل‌آویو تخمین می‌زند که ۴۸ اسیر اسرائیلی در غزه باقی مانده‌اند که ۲۰ نفر از آنها زنده هستند. در همین حال، اسرائیل حدود ۱۱۱۰۰ اسیر فلسطینی را در اختیار دارد که به گفته گروه‌های حقوق بشری فلسطینی و اسرائیلی بسیاری از آنها با شکنجه، گرسنگی و بی‌توجهی پزشکی مواجه هستند.

از اکتبر ۲۰۲۳، بمباران اسرائیل بیش از ۶۷۰۰۰ فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده و بیشتر زیرساخت‌ها به ویرانه تبدیل شده است.

منبع: آناتولی