امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۱۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۸۵۳ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید ۱۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم  ۱۰۸  میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۱ میلیون تومان
ربع سکه ۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و  ۸۵۳ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۴۶۹ هزار تومان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
خبری این منبع ش کجاست رئیس بانک مرکزی میگه غیر قانونی است از سایت غیر قانونی برداشت می کنی و خورد ملت می دهید
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
خوابی داداش قیمت بازاره و دلاره 115 تومنی
