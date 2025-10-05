مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از کشف و ضبط ۱۷ تن مرغ زنده فاقد مجوز در یک گشت مشترک ویژه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: در شب گذشته و در عملیات گشت مشترک با حضور پلیس امنیت اقتصادی، نماینده اداره دامپزشکی و نماینده جهاد کشاورزی شهرستان ساری، در خروجی شهرستان و محدوده سه راه تاکام، چهار دستگاه خودروی حمل مرغ زنده فاقد مجوز شناسایی و توقیف شدند.

او افزود: این محموله شامل حدود ۱۷ تن مرغ زنده بود که قصد انتقال غیرمجاز به استان تهران را داشت. پس از توقیف، محموله به کشتارگاه فرازبال منتقل و کشتار شد.

علوی گفت: از این محموله حدود ۱۲ تن گوشت مرغ به دست آمد که برای توزیع در فروشگاه‌های سطح شهر ساری و به ویژه در مناطق کمتر برخوردار ارسال شده است.

او افزود: در حال حاضر این گوشت مرغ در حدود ۱۰ فروشگاه سطح شهر ساری در حال توزیع است و همچنین بخشی از آن، حدود ۳ تن، در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش عرضه می‌شود.

علوی گفت:این اقدام در راستای جلوگیری از قاچاق مرغ زنده، حفظ سلامت بهداشتی محصولات پروتئینی و حمایت از مصرف‌کنندگان انجام شد.

برچسب ها: مرغ قاچاق ، جهاد کشاورزی
