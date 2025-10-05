زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر بامداد روز یکشنبه شبه‌جزیره کامچاتکا در خاور دور روسیه را لرزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، زلزله‌ای به بزرگی ۵.۰ ریشتر شبه‌جزیره کامچاتکا در روسیه را لرزاند.

این زمین‌لرزه در عمق ۳۵ کیلومتری و در ساعت ۰۲:۲۲ بامداد به وقت هماهنگ جهانی ثبت شد. کانون آن در فاصله ۱۵۲ کیلومتری شمال-شمالغربی شهر پتروپاولوفسک-کامچاتسکی، که میزبان ۱۸۱،۲۱۶ نفر جمعیت است، ثبت شده است.

شبه‌جزیره کامچاتکا روی کمربند تکتونیکی معروف به «حلقه آتش» واقع شده که اقیانوس آرام را احاطه کرده و نقطه داغی برای فعالیت‌های لرزه‌ای محسوب می‌شود.

در ماه ژوئیه، یک زمین‌لرزه عظیم ۸.۸ ریشتری در سواحل این منطقه، باعث ایجاد سونامی شد که بخشی از یک روستای ساحلی را به دریا برد.

منبع: رویترز

برچسب ها: کامچاتکای روسیه ، زلزله
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
