بازخوانی و بررسی موافقت مشروط حماس با طرح غیرقابل اعتماد ترامپ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u062d\u0645\u0627\u0633 \u0645\u062f\u062a\u0647\u0627\u0633\u062a \u0628\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062c\u0646\u06af \u0648 \u062a\u0648\u0642\u0641 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u06cc \u06af\u0646\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u062f\u0631 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0627\u0633\u062a \u062a\u0627 \u0647\u0645 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0621 \u0648 \u0647\u0645 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u063a\u0632\u0647 \u0628\u0647 \u0622\u0631\u0627\u0645\u0634 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u062c\u0646\u06af \u0628\u0631\u0633\u0646\u062f\u200c.\n