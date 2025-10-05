فرمانده انتظامی البرز از امحای ۱۰ هزار و ۹۱۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این استان خبر داد و گفت: این مقدار مواد مخدر طی ۲ سال گذشته کشف و ضبط شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار حمید هداوند روز یکشنبه در آیین امحای مواد مخدر به مناسبت هفته فراجا گفت: ازمجموع این مواد هشت هزارو ۵۴۱کیلوگرم انواع مواد مخدر و ۲هزارو ۳۷۵ کیلوگرم مواد پیش ساز قرص متادون امحاء شده است .

وی اضافه کرد: از مجموع این مواد، چهار هزارو ۱۱۰ کیلوگرم شیشه خشک و مایع ، ۱۵۴ کیلوگرم هرویین غیر استحصالی ، یک هزارو ۷۰۰ کیلوگرم گل ، ۴۸۲ کیلوگرم حشیش و بقیه سایر مواد مخدر بوده است.

هداوند بیان کرد: کشف این مواد حاصل تلاش شبانه روزی ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر و سایر دوایر انتظامی،دستگاه قضایی، شورای هماهنگی مبارزه با سایر دستگاه های ذیربط بوده است .

منبع پلیس البرز