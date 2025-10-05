باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام دکتر سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا، از پیشرفت قابل توجه کلان‌پروژه اتصال میدان جی به آزادگان و آزادراه تهران–ساوه خبر داد و اعلام کرد که چهار فاز از پنج فاز این پروژه به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی این پروژه در محدوده جنوبی بزرگراه یادگار امام (ره)، گفت: «این طرح یکی از محورهای کلیدی در کاهش بار ترافیکی غرب تهران به‌شمار می‌رود. فاز اول آن پیش‌تر افتتاح شده بود و در دو هفته گذشته نیز دو فاز دیگر شامل دسترسی فتح غربی به جنوب بزرگراه شهید سعیدی و دسترسی شهید سعیدی از جنوب به شمال بزرگراه به بهره‌برداری رسیده است. همچنین فاز چهارم، یعنی دسترسی شمال به جنوب بزرگراه شهید سعیدی، این هفته افتتاح می‌شود.»

دکتر آقامیری افزود: «از پنج فاز پروژه، چهار فاز تاکنون عملیاتی شده و بر اساس وعده داده‌شده، فاز پنجم نیز تا نیمه آبان‌ماه به بهره‌برداری خواهد رسید تا میدان فتح به‌صورت کامل تحویل شهروندان منطقه شود.»

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران با اشاره به چالش‌های جدی این پروژه در سال‌های گذشته، گفت: «تقاطع سه‌سطحی میدان فتح متأسفانه بیش از ۱۲ سال به‌دلیل وجود معارضات تاسیساتی از جمله تغییر مسیر خط آب ۱۱۴۰ متوقف مانده بود. اما با غیرت، شجاعت و همت جوانان جهادی مجموعه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، این مانع بزرگ برطرف شد و پروژه مجدداً با قدرت در مسیر تکمیل قرار گرفت.»