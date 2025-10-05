نمایندگان مجلس با کلیات طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ موافقت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر) در جریان بررسی گزارش صنایع و معادن در مورد طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ، با ۲۱۴ رای موافق، ۵ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۲۲۲، به کلیات این طرح رای مثبت دادند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از رای‌گیری در مورد کلیات این طرح اعلام کرد که پس از مشورت با اعضای هیئت‌رئیسه، در صورت موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح مذکور، این طرح به صورت دو شوری بررسی خواهد شد بنابراین جزئیات طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ به صورت دو شوری در کمیسیون صنایع و معادن بررسی خواهد شد.

تصویب حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس
با تصمیم رئیس مجلس؛
طرح اصلاح قانون مهریه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگشت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
برای تغییر پول ملی اسکناس‌های قدیم و جدید سه سال با هم استفاده می‌شوند
سردار حسن‌زاده: بدون برابری تجهیزاتی در جنگها، پیروز شدیم
بررسی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان
برگزاری رویداد ملی روز روستا و عشایر با محوریت حکمرانی یکپارچه
فرمانده کل سپاه: اگر حرکتی از جانب دشمن در دریا و جزایز صورت گیرد جواب محکمی دریافت می‌کند
پزشکیان: باید تعادل و تناسب را بین منابع و مصارف درنظر بگیریم
عارف: برای ثبات در بازار به دنبال ایجاد فضای امنیتی نیستیم
بیانیه وزارت امور خارجه درباره طرح آتش‌بس در غزه
تداوم تلاش‌های وزارت امور خارجه برای صیانت از حقوق ملت ایران در بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای
تصویب ۲ آیین‌نامه اجرایی مربوط به مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌ها و قانون حمایت از مالکیت معنوی
