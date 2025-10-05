باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر) در جریان بررسی گزارش صنایع و معادن در مورد طرح توسعه بهرهبرداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ، با ۲۱۴ رای موافق، ۵ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۲۲۲، به کلیات این طرح رای مثبت دادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از رایگیری در مورد کلیات این طرح اعلام کرد که پس از مشورت با اعضای هیئترئیسه، در صورت موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح مذکور، این طرح به صورت دو شوری بررسی خواهد شد بنابراین جزئیات طرح توسعه بهرهبرداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ به صورت دو شوری در کمیسیون صنایع و معادن بررسی خواهد شد.