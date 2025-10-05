باشگاه خبرنگاران جوان؛ زیبا صالح‌پور بیان کرد: خیران مدرسه‌ساز استان سال گذشته نیز ۱۵ هزار میلیارد ریال برای ساخت یکهزار و ۵۷۰ کلاس درس در قالب ۶۵۰ مدرسه کمک کردند.

وی با بیان اینکه امسال جشنواره سالانه خیران مدرسه‌ساز استان در آبان ماه برگزار خواهد شد گفت: در سال ۱۴۰۰ خیران مدرسه‌ساز استان رتبه اول را در مشارکت ساخت مدرسه و در سال ۱۴۰۴ رتبه سوم را کسب کردند.

صالح‌پور با تاکید بر اینکه سازمان نوسازی مدارس باید سهم خود را در ساخت مدارس مشارکتی به موقع پرداخت کند افزود: مردم کمک شایانی را در توسعه مدرسه سازی استان داشتند و هر روز به طور متوسط یک خیر برای ساخت مدرسه در استان کمک می‌کند.

طبق برنامه نهضت عدالت آموزشی باید در خوزستان ۶۲۶ کلاس درس ساخته و یا بهسازی شود.

منبع خبرگزاری ایرنا