باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز در آئین بهرهبرداری از دو هزار و ۳۵۷ واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، گفت: امروز سومین بار است که با حضور رئیس جمهور پروژههای متمرکز دولت را افتتاح میکنیم.
وی با بیان اینکه در این دولت در بار نخست، بیش از ۸۲ هزار واحد مسکن شهری و روستایی و بیش از ۲۳۰۰ پروژه در حوزه حمل و نقل و هواشناسی افتتاح شده است گفت:بار دوم، در ۳ خرداد امسال، بیش از ۴۳ هزار واحد مسکن حمایتی در بخش روستایی و شهری به بهرهبرداری رسید و بیش از ۴۲ هزار پروژه حمل و نقل، بازآفرینی شهری و هواشناسی نیز تکمیل شد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امروز گام سوم دولت در پروژهها، اظهار کرد : در این مرحله، بیش از ۵۷ هزار واحد مسکن حمایتی و پروژههایی در حوزه حملو نقلی و بازآفرینی شهری در شهرهای جدید و تکمیل خدمات و پروژههای هواشناسی افتتاح خواهد شد.
وی با بیان اینکه بدون تعارف پیگیریهای شخص رئیس جمهور، همدلی و هماهنگی اعضای کابینه و حمایتهای مجلس باعث شد که پروژهها با تلاشهای مستمر استانداران و مدیران استانها، پروژهها به مرحله بهرهبرداری برسند گفت: با این حال هنوز با تحقق تمامی مطالبات فاصله داریم و اما نگاه عدالت محوری و مردممحوری شما در این سرزمین ایجاب میکند که در این مسیر گامهای بلندتری برداریم.