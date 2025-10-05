شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از وضعیت نامشخص بیمه تکمیلی برای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اهواز ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بدون شک بیمه یک آینده نگری برای روز‌های است که بیماران احتیاج دارند و به نوعی چتر حمایتی برای اقشار مختلف جامعه است. با وجود اینکه قرار داد بیمه برای افراد جامعه ضروری به نظر می‌رسد؛ اما گاهی اوقات این موضوع مهم به فراموشی سپرده شده است.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اهواز به اتمام رسیده و هی

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام و خداقوت لطفا این مشکل ما کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اهواز را به گوش مسئولان برسانید. قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان از ابتدای شهریور ماه تاکنون و پس از اتمام قرارداد قبلی بلاتکلیف است وهنوز شرکت بیمه‌ای معرفی نشده با این وضع معیشتی و با هزینه‌های سرسام آور درمانی باید چکارباید کنیم، به ما می‌گویند فاکتور بگیرید! اگر کسی عمل جراحی داشته باشد یا آزمایشی که هزینه گزافی دارد چه باید بکند؟

