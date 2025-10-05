کاراته‌کای ملی پوش قم به فینال رقابت‌های لیگ جهانی کاراته وان راه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مرتضی نعمتی کاراته کای قمی که به رقابت‌های لیگ جهانی کاراته وان سری A اعزام شده است، امروز در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم با غلبه بر همه حریفان خود راهی بازی پایانی شد.

نعمتی پس از رو‌به‌رو شدن با قرعه استراحت در دور نخست، به ترتیب الاتابی از کویت، باتیکان از فیلیپین، رودریگز از شیلی و نزمیرادوف از ترکمنستان را شکست داد و به جمع چهار نفر برتر راه یافت.

این کاراته‌کای قمی در نیمه نهایی هم برایان کاری از فرانسه را شکست داد و راهی دیدار فینال راه یافت.

آخرین مرحله از مسابقات لیگ جهانی کاراته وان سری A در سال ۲۰۲۵ به میزبانی مالزی در حال برگزاری است.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان قم

برچسب ها: کاراته کای قمی ، لیگ جهانی
