سفارت ایران در کابل از دیدار سرپرست این سفارت، با رییس امور اقتصادی معاونت اقتصادی نخست وزیر طالبان و مدیرکل همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه طالبان خبر داده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان- سفارت ایران در کابل اعلام کرد که علی‌رضا بیکدلی، سرپرست این سفارت، با محمد ابراهیم حکمت، رییس امور اقتصادی معاونت اقتصادی نخست وزیر طالبان، و شفیع اعظم، مدیرکل همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه طالبان، دیدار کرده است. 

در این نشست، دو طرف بر گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور دوست و برادر تأکید کردند. 

بیکدلی با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی دوجانبه، پیشنهادهایی برای سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های معادن، نفت، کشاورزی و دامپروری مطرح کرد و از آمادگی بخش خصوصی ایران برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در افغانستان خبر داد. 

 حکمت نیز با استقبال از این پیشنهادها، بر ضرورت تسهیل تجارت مرزی، حل مسائل حقابه و همکاری در زمینه انرژی تأکید ورزید. 

شفیع اعظم نیز نقش وزارت خارجه را در هماهنگی این همکاری‌ها کلیدی دانست و خواستار برگزاری نشست‌های منظم برای عملیاتی کردن توافق‌ها شد. 

برچسب ها: روابط ایران و افغانستان ، تجارت ایران و افغانستان ، تعامل با طالبان ، علیرضا بیگدلی
Iran (Islamic Republic of)
حاجی
۱۳:۴۳ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
سلام ارتباط و رابطه تنگاتنگ با افغانستان را غنیمت بشمارید دل ملت افغانستان با مردم ایران هست و ایران هم برای این کشور سنگ تمام بگذارد این خواسته قاطبه مردم ایران است چرا ما برای ملت دوست و بردار افغانستان کم کاری می کنیم در حالی که تا ۱۰۰ سال پیش یک ملت واحد بودیم اگر ایران برای همکاری و مساعدت نکند تفرقه اندازان دیپلماسی جهان ایران از همکاری با ایران باز می دارد و فرصت ها تکرار نمی شود هوشیار باشیم .
۰
۱
پاسخ دادن
