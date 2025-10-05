باشگاه خبرنگاران جوان- سفارت ایران در کابل اعلام کرد که علیرضا بیکدلی، سرپرست این سفارت، با محمد ابراهیم حکمت، رییس امور اقتصادی معاونت اقتصادی نخست وزیر طالبان، و شفیع اعظم، مدیرکل همکاریهای اقتصادی وزارت خارجه طالبان، دیدار کرده است.
در این نشست، دو طرف بر گسترش همکاریهای اقتصادی میان دو کشور دوست و برادر تأکید کردند.
بیکدلی با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی دوجانبه، پیشنهادهایی برای سرمایهگذاری مشترک در بخشهای معادن، نفت، کشاورزی و دامپروری مطرح کرد و از آمادگی بخش خصوصی ایران برای توسعه زیرساختهای اقتصادی در افغانستان خبر داد.
حکمت نیز با استقبال از این پیشنهادها، بر ضرورت تسهیل تجارت مرزی، حل مسائل حقابه و همکاری در زمینه انرژی تأکید ورزید.
شفیع اعظم نیز نقش وزارت خارجه را در هماهنگی این همکاریها کلیدی دانست و خواستار برگزاری نشستهای منظم برای عملیاتی کردن توافقها شد.