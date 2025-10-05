باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- امروز و با حضور رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل راه‌آهن، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، استانداران چندین استان و مدیران عامل شرکت‌های ریلی، ۲۸۳ دستگاه انواع ناوگان ریلی تولید داخل و بازسازی شده در سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس، به بهره‌برداری رسید، این ناوگان شامل لکوموتیو، واگن مسافری و واگن باری است.

همچنین ۱۳ پروژه در بخش هواپیمایی کشوری و هلی‌کوپتری از دیگر مواردی بود که امروز به بهره‌برداری رسید.

 در این مراسم همچنین ۵۷ هزار و ۲۲۶ واحد مسکن حمایتی و ۲۰۲ پروژه حمل و نقلی، شهرسازی و هواشناسی در استان‌های کشور به بهره‌برداری رسید. ارزش کل این پروژه‌ها جمعا ۱۶۴ همت ریالی و ۱۲۵ میلیون دلار ارزی است.

گفتنی است قطعه هفتم آزادراه شیراز-اصفهان به طول ۱۲.۵ کیلومتر، از دیگر پروژه‌هایی‌ست که امروز افتتاح شد.

 در بندر شهید رجایی ۶ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۹.۴ همت افتتاح شد، فاز اول پروژه پایانه نفتی سپهر خلیج فارس با ظرفیت ۳۱۰ هزار متر مکعب و بهره‌برداری از ۵ دستگاه ترانستینر بخشی از این پروژه‌ها است.

