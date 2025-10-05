رئیس اجرائیات پلیس راهور فراجا با تبریک هفته فراجا (۱۱ تا ۱۷ مهرماه) اعلام کرد: همزمان با آغاز این هفته، خدمات جدید و ویژه‌ای برای تسهیل امور هموطنان ارائه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جلیل جمشیدی‌راد با اشاره به اینکه از امروز همزمان با آغاز هفته انتظامی، سه خدمت مهم به شهروندان ارائه خواهد شد افزود: اولین خدمت، امکان رسیدگی اینترنتی به اعتراضات تخلفات رانندگی است که برای نخستین بار راه‌اندازی شده و به مردم این فرصت را می‌دهد که به صورت آنلاین اعتراضات خود را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: دومین خدمت، بخشودگی دیرکرد پرداخت جریمه‌های تخلفات رانندگی در بازه زمانی هفته انتظامی است که فرصتی مناسب برای پرداخت آسان‌تر جریمه‌ها فراهم می‌کند.

رئیس اجراییات پلیس راهور فراجا همچنین خبر داد: ترخیص موقت وسایل نقلیه دارای دستور تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با تسهیلات ویژه انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: این خدمات ویژه تا پایان هفته فراجا ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند از طریق سامانه‌های رسمی پلیس راهور نسبت به بهره‌برداری از آنها اقدام کنند.

جمشیدی‌راد گفت: هدف پلیس راهور، ارتقای کیفیت خدمات به مردم و تسهیل در امور اجراییات است تا رضایت و همکاری شهروندان را در حفظ نظم و امنیت ترافیکی جلب کنیم.

منبع: پلیس

برچسب ها: جرایم رانندگی ، بخشودگی جرایم رانندگی
خبرهای مرتبط
مبالغ اعمال قانون تخلفات رانندگی برای وسایل نقلیه در پایتخت + فیلم
اعتراض به جرایم رانندگی غیرحضوری شد
بیش از ۲۷۰ هزار فقره جریمه برای موتورسواران تهرانی در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ اعمال شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی در هفته فراجا/ صدور گواهینامه موتورسیکلت برای ۱۶ ساله‌ها
استرداد کلاهبردار ۱۶۴ هزار دلاری به کشور
سردار رضایی: قانون راهنمایی‌رانندگی باید بازدارنده شود
۷۰ درصد از پرونده‌های ارجاعی به کلانتری‌های پایتخت به صلح ختم می‌شود
واریز مرحله چهارم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی
توانمندسازی پلیس گمرک با هوشمندسازی سامانه‌ها
کروکی‌های دقیق، کلید شفاف‌سازی پرونده‌های تصادف و احقاق حقوق شهروندان است
واکنش کانون وکلا به انتقادات از سوالات طولانی و پیچیده آزمون وکالت؛ بانک سوالات در اختیار ما نیست
امیر قلعه‌نویی، سفیر ملی ورزش سازمان بهزیستی شد
ماندگاری گرد و خاک تا آخرهفته؛ هوای تهران چهار درجه گرم می‌شود
آخرین اخبار
اجرای سریع پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر استان تهران با رفع موانع اداری
بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی در هفته فراجا/ صدور گواهینامه موتورسیکلت برای ۱۶ ساله‌ها
ماندگاری گرد و خاک تا آخرهفته؛ هوای تهران چهار درجه گرم می‌شود
استرداد کلاهبردار ۱۶۴ هزار دلاری به کشور
واریز مرحله چهارم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی
واکنش کانون وکلا به انتقادات از سوالات طولانی و پیچیده آزمون وکالت؛ بانک سوالات در اختیار ما نیست
۷۰ درصد از پرونده‌های ارجاعی به کلانتری‌های پایتخت به صلح ختم می‌شود
آغاز پرداخت خسارات اثاثیه از پایان مهر ماه
سردار رضایی: قانون راهنمایی‌رانندگی باید بازدارنده شود
کروکی‌های دقیق، کلید شفاف‌سازی پرونده‌های تصادف و احقاق حقوق شهروندان است
ورود ۸ دستگاه اتوبوس برقی به ناوگان حمل‌ونقل پرتقاضای منطقه۸
تهران آماده بارش‌های پاییزی می‌شود
بهره‌برداری از ۴ پارکینگ عمومی تا بهار
توانمندسازی پلیس گمرک با هوشمندسازی سامانه‌ها
فرصت ورود به عرصه کارگزاری حج و زیارت فراهم شد/ثبت نام فقط تا ۲۵ مهر ماه
امیر قلعه‌نویی، سفیر ملی ورزش سازمان بهزیستی شد
ممنوعیت ورود به بزرگراه‌ها و تونل‌های شهری برای نوجوانان ۱۶ ساله دارای گواهینامه
تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی، شکواییه‌های ارجاعی و نظارت بر بازداشت‌ها با جدیت دنبال شود
اعتراض رسمی ایران به کشور‌های همسایه برای تجاوز رژیم صهیونی
اعتراض آنلاین به تخلفات و بخشودگی دیرکرد جریمه‌های رانندگی
میدان فتح تا نیمه آبان به بهره‌برداری کامل می‌رسد
بازگشت پدیده چادر زدن همراهان بیماران در کنار بیمارستان‌ها
علت انسداد شبانه تونل‌های شهری تهران چیست؟
متادون، پیشتاز علل مرگ در مسمومیت‌های دارویی است
شناسنامه دار شدن دستفروشان مترو کار اشتباهی است
ادمین بزرگ‌ترین کانال تلگرامی رمزارزهای جعلی دستگیر شد
گره ترافیکی در اطراف میدان بهمن/ توزیع گوشت از میدان تره بار بهمن جدا می‌شود
آتش‌سوزی گسترده در گاراژی واقع در خیابان رجایی
کشف ۴۴ تن سنگ سیلیس و ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط تکاوران فراجا
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی قرار دارد