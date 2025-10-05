معاون وزیر جهاد از طراحی کارت الکترونیک برای شارژ سهمیه آرد جامعه عشایر در کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جهانبخش میرزاوند رئیس سازمان امور عشایر کشور در نشست خبری امروز که به مناسبت روز ملی عشایر برگزار شد، گفت: مقام معظم رهبری نیز از ابتدای رهبری تاکنون، در دیدارهای متعدد خود بر اهمیت و ظرفیت‌های جامعه عشایری تاکید داشته‌اند. ایشان در سال ۱۳۶۸ در دیدار با عشایر فرمودند که وجود عشایر برای کشور از هر زاویه‌ای هم فرصت است و هم نعمت. عشایر مرزداران، تولیدکنندگان و حافظان هویت ایران اسلامی هستند.

وی با بیان خاطره‌ای از دوران ریاست‌جمهوری رهبر معظم انقلاب افزود: در یکی از سفرها به مناطق عشایری، زنی عشایری از کمبود سهمیه قند و شکر گلایه کرد و ایشان همان‌جا دستور دادند سهمیه قند و شکر عشایر دو برابر شود. همچنین در زمان ریاست‌جمهوری خود، هر ساله در لایحه بودجه کشور، درآمد یک روز فروش نفت را به توسعه مناطق عشایری اختصاص می‌دادند.

جهانبخش ادامه داد: ایران عزیز ما بدون اقوام، ادیان، مذاهب و زبان‌های گوناگون معنا ندارد. ایرانیت ایران تابعی از همین تنوع فرهنگی و قومی است و جامعه عشایری بخش مهمی از این هویت تاریخی محسوب می‌شود. عشایر در طول تاریخ از تمامیت ارضی کشور دفاع کرده‌اند و در تمامی تجاوزات به خاک ایران، در صف نخست مقاومت و پایداری بوده‌اند.

میرزاوند ضمن تقدیر از زنان عشایری بیان کرد: خواهران و مادران عشایری همواره در عرصه تولید، هنرآفرینی و حفظ سبک زندگی اصیل نقش‌آفرین بوده‌اند. نوع زندگی و فعالیت عشایر بهره‌ورترین و زودبازده‌ترین الگوی تولید در کشور است.

وی افزود: با توجه به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید، کارشناسان و متخصصان اذعان دارند که جامعه عشایری زودبازده‌ترین و کم‌سرمایه‌برترین حوزه سرمایه‌گذاری در کشور است و ظرفیت‌های متنوعی از جمله در بخش گردشگری، تولید گوشت قرمز و صنایع‌دستی دارد.

میرزاوند با اشاره به نقص جامعه عشایر در اقتصاد بدون نفت بیان کرد: صنایع‌دستی عشایر می‌تواند در اقتصاد بدون نفت کشور سهم بسزایی داشته باشد، چرا که از گردش مالی هزار میلیارد دلاری صنایع‌دستی در دنیا، سهم ایران متأسفانه کمتر از نیم درصد است. توسعه و حمایت از صنایع‌دستی عشایر می‌تواند این سهم را افزایش دهد.

معاون وزیر جهاد با اشاره به جایگاه سازمان امور عشایر ایران گفت: این سازمان به برکت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و یکی از وظایف اساسی آن سیاست‌گذاری، راهبری و تسهیل خدمات‌رسانی به عشایر است تا بتوانند ضمن بهره‌مندی از امکانات اولیه زندگی، تولید و هویت اصیل ایرانی اسلامی خود را حفظ کنند.

تخصیص ۳ همت اعتبار برای رفع تنش آبی جامعه عشایر

وی با بیان اینکه خدمات‌رسانی سازمان به جامعه عشایر بنا بر تأکید دولت چهاردهم و وزارت جهاد کشاورزی بی‌وقفه ادامه دارد، افزود: در موضوع آب برای این جامعه برای رفع تنش آبی، ۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که یک همت آن توزیع شده است بر اساس شاخص تعداد جمعیت، تعداد دام، ضریب خشکسالی و ضریب محرومیت است.

میرزاوند با بیان اینکه موضوع تولید گوشت قراردادی نیز در دستور کار است، افزود: طرح در حال مطالعه است، به این ترتیب به دنبال نفوذ ضریب دانش و ضریب افزایش باوری و دوقلوزایی هستیم.

معاون وزیر جهاد ادامه داد: امروز که تولید گوشت قرمز به شکل دانش‌بنیان انجام نمی‌شود، حداقل ۲۵ درصد گوشت گوسفندی توسط عشایر تامین می‌شود. به طور قطع با نفوذ ضریب دانش تولید به ۳۵ تا ۴۰ درصد می‌رسد.

وی با بیان اینکه تامین نهاده برای دام جامعه عشایر فقط ۵ درصد وابستگی ارزی دارد، گفت: ۹۵ درصد نهاده از طریق مرتع تامین می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تدوین کارت شارژ برای تامین آرد عشایر بیان کرد: در برخی مقاطع به دلیل فاصله عشایر از تعاونی مرکزی که باید سهمیه آرد خود را دریافت کند مشکلاتی برای این جامعه ایجاد کرده که با رایزنی‌های انجام شده قرار است کارت الکترونیک ویژه آرد عشایر طراحی و اجرایی شود.

رئیس سازمان امور عشایر کشور با اشاره به اهمیت ایل راه‌ها در کشور بیان کرد: ایل راه‌ها در انقلاب از اهمیت زیادی برخوردار هستند که شورای انقلاب مصوبه‌ای دارد مبنی بر هر گونه تعرض و تصرف ایل راه‌ها مطلقا ممنوع اعلام شده است. از این‌رو، یکی از برنامه‌های ما در سازمان امور عشایر شناسایی و علامت‌گذاری این راه‌ها است.

وی افزود: در حال حاضر ایل راه‌هایی در کشور وجود دارد که بیش از ۱۵۰۰ کیلو متر طول دارد. گاهی جامعه عشایر حدفاصل بین قشلاق و ییلاق را با طی کردن ۵استان طی می‌کنند.

رئیس سازمان امور عشایر با بیان اینکه تقویم کوچ علمی و منطقه‌محور بر اساس فنولوژی گیاهی و شرایط اقلیمی هر منطقه تنظیم خواهد شد، افزود: برخلاف گذشته، کوچ عشایر دیگر تابع تاریخ صلب نخواهد بود و اتراقگاه‌ها نیز برای دوره‌های گذار ساماندهی می‌شوند تا فشار ناشی از خشکسالی کاهش یابد.

کوچک سازی دولت باید از سازمان های پرهزینه آغاز شود

معاون وزیر جهاد افزود: سازمان امور عشایر تنها ۱۰۷ نفر پرسنل در ستاد تهران و کمتر از ۱۵۰۰ نفر در سراسر کشور دارد که با مدارک کارشناسی ارشد و دکتری درآمد بالایی نیز ندارند؛ این سازمان با کمترین هزینه، بیشترین خدمت‌رسانی را داشته و بودجه جاری آن صرفاً صرف آب، برق، سوخت و حقوق می‌شود؛ بودجه تملک دارایی‌های سازمان امسال ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت کوچک‌سازی دولت، گفت: این روند باید از سازمان‌های پرهزینه و کم‌بازده آغاز شود، نه از نهادهایی چون سازمان امور عشایر که رضایت مردمی، چابکی، و بهره‌وری بالایی دارند.

میرزاوند خواستار ارائه مطالعات کارشناسی به رسانه‌ها شد تا مردم خود قضاوت کنند و افزود: اگر سازمان امور عشایر در رتبه اول ناکارآمدی قرار گیرد، خود داوطلبانه به قربانگاه خواهد رفت، اما معتقد است که ده‌ها دستگاه دیگر در اولویت کوچک‌سازی قرار دارند.

وی ادامه داد: برای اولین بار کدپستی ییلاقی و قشلاقی برای سکونتگاه‌های عشایری صادر شده و در هشت استان، پست عشایری آزمایشی راه‌اندازی شده است. این شبکه علاوه بر ارسال مرسوله‌های پستی، نیازهای اولیه جامعه عشایری و عرضه تولیدات زنان عشایری به بازارهای محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را پوشش خواهد داد.

رئیس سازمان امور عشایر درباره بیمه اجتماعی و بیمه دام بیان کرد: برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی بیمه اجتماعی عشایر و تسهیل دریافت خسارت دام انجام شده است. برای نخستین بار ضریب خسارت مبتنی بر کاهش علوفه و خشکسالی تعیین خواهد شد تا عشایر حتی در شرایط کمبود علوفه و خشکسالی بتوانند از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند.

معاون وزیر جهاد بر اهمیت صنایع دستی و گردشگری عشایری تاکید کرد: اولین نگارخانه دستبافته‌های عشایری در محل سازمان امور عشایر ایجاد خواهد شد و در استان‌های کرمان، گیلان و دیگر مناطق مشابه نیز این برنامه اجرا می‌شود. هدف، تقویت معیشت زنان عشایر، تنوع‌بخشی اقتصادی و معرفی محصولات عشایری به بازارهای داخلی و بین‌المللی است.

رئیس سازمان امور عشایر گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه صنایع دستی، گردشگری، تولید گوشت قرمز و گیاهان دارویی، دولت چهاردهم خدمات گسترده‌ای به جامعه عشایری ارائه کرده است تا ضمن ارتقای کیفیت زندگی، تاب‌آوری و بهره‌وری این جامعه ارزشمند افزایش یابد.