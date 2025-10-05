باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گفته شرکت بهرهبردار، فرودگاه ویلنیوس، بزرگترین و پرترافیکترین قطب هوایی لیتوانی، روز یکشنبه پس از ساعتها تعلیق و انحراف پرواز که توسط گزارشهایی از حضور بالون در حریم هوایی آن ایجاد شده و هزاران مسافر را تحت تأثیر قرار داده بود، فعالیت خود را از سر گرفت.
در هفتههای اخیر، پروازهای اروپایی بارها به دلیل مشاهده پهپادها و ورودهای غیرمجاز هوایی، از جمله در فرودگاههای کپنهاگ و مونیخ، دچار آشفتگی شده است.
ترافیک هوایی در ویلنیوس در ساعت ۴:۵۰ بامداد (۰۱:۵۰ به وقت گرینویچ) روز یکشنبه پس از تصمیمی که دیروقت روز شنبه برای بستن حریم هوایی «به دلیل احتمال حرکت یک سری بالون به سمت فرودگاه ویلنیوس» گرفته شد، از سر گرفته شد.
این شرکت در بیانیهای در صفحه فیسبوک خود گفت که محدودیتهای موقت بر پروازهای ورودی و خروجی تأثیر گذاشت و برخی پروازها لغو شدند. این شرکت افزود که در مجموع، حدود ۳۰ پرواز و نزدیک به ۶۰۰۰ مسافر تحت تأثیر قرار گرفتند.
پروازها به لتونی و لهستان منحرف شدند
پخش عمومی لیتوانی (LRT) روز شنبه به نقل از رئیس مدیریت ملی بحران این کشور گزارش داد که ۱۳ بالون به سمت فرودگاه ویلنیوس در حرکت بودند.
بر اساس اعلانهای منتشرشده در وبسایت اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده، محدودیتهای پروازی به دلیل «پروازهای بالون هوای گرم» اعمال شده بود.
مشخص نبود که چه کسی این بالونها را پرتاب کرده و از چه نوعی بودهاند.
فرودگاه ویلنیوس اعلام کرد که در طول روز یکشنبه، ممکن است تاخیرهای پروازی به دلیل اختلال در چرخش خدمه و هواپیماها رخ دهد.
در طول شب، اکثر پروازهای ورودی به کشورهای همسایه لتونی و لهستان هدایت شدند، در حالی که پروازهای خروجی لغو شدند. یک پرواز که قرار بود از کپنهاگ بیاید، به دانمارک بازگشت.
لیتوانی، که عضو ناتو است، در ماه اوت در پاسخ به ورود پهپادها از مرز خود با بلاروس، یک منطقه ممنوعه پرواز به طول ۹۰ کیلومتر (۶۰ مایل) در امتداد موازی با این مرز اعلام کرد و گفت این اقدام به نیروهای مسلح آن اجازه میدهد تا به تخلفات واکنش نشان دهند.
لیتوانی، که حامی قدرتمند اوکراین است، مرزی ۶۷۹ کیلومتری (۴۲۲ مایلی) با بلاروس، متحد نزدیک روسیه، دارد. پایتخت آن، ویلنیوس، تقریباً ۳۰ کیلومتر با این مرز فاصله دارد.
منبع: رویترز