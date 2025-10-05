 مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین از تجهیز ۱۴۰ اتوبوس شهری به دستگاه کارت خوان و تلفن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سید محمد مهدی تقوی  مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین از آغاز پرداخت کرایه اتوبوس با کارت بانکی و تلفن همراه خبر داد و گفت: برای این طرح، ۱۹۰ دستگاه کارت‌خوان جدید به ارزش ۲۰ میلیارد تومان خریداری شده که در ۱۴۰ اتوبوس شهری نصب می‌شود و هر اتوبوس سه دستگاه کارت‌خوان خواهد داشت.

به گفته مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین، تا ۶ ماه آینده، کرایه نقدی به‌طور کامل از ناوگان حذف می‌شود و شهروندان می‌توانند با کارت بانکی یا اپلیکیشن #قزوین_باس کرایه خود را پرداخت کنند.

وی افزود: با هدف کاهش هزینه‌های مسافر سهولت در نحوه پرداخت کرایه اتوبوس درون شهری قروین پروژه پرداخت کرایه اتوبوس با استفاده از کارت‌های بانکی به همراه تعیین موقعیت اتوبوس و حذف نقدی اجرایی شود.

تقوی بیان کرد: بنابراین؛ هدف اصلی این طرح، ارتقای سطح کیفی خدمات و سهولت استفاده از اتوبوس‌های شهری است و در همین راستا، استفاده از کارت بانکی به‌جای کارت شهروندی از امروز به‌صورت آزمایشی آغاز می‌شود.

وی اظهار کرد: شهروندان از این پس می‌توانند بدون نیاز به خرید یا شارژ کارت شهروندی، تنها با کارت بانکی خود و بدون وارد کردن رمز، کرایه اتوبوس را پرداخت کنند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین تاکید کرد: قزوین نخستین شهری در کشور است که #سامانه_پرداخت_کرایه با کارت بانکی را اجرا می‌کند و سایر کلان‌شهر‌ها در انتظار نتایج این طرح هستند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین یکی از ویژگی‌های مهم #اپلیکیشن_قزوین‌_باس را نمایش لحظه‌ای موقعیت اتوبوس‌ها دانست و گفت: شهروندان می‌توانند مسیر و ایستگاه خود را مشخص کنند تا زمان دقیق رسیدن اتوبوس را مشاهده کرده و برنامه‌ریزی بهتری برای تردد خود داشته باشند.

وی با قدردانی از همراهی شهروندان بیان کرد: در مرحله آزمایشی ممکن است ایراداتی وجود داشته باشد، اما با همکاری مردم، ظرف ۲ ماه آینده به نسخه نهایی و پایدار سامانه خواهیم رسید.

شهروندان قزوینی می‌توانند با مراجعه به آدرس bus.qazvin.ir و یا دانلود برنامه #بازار و #اسکن_QR، برنامه کیف_پول_شهروندی را نصب کنند.

