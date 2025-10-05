فرمانده مرزبانی کشور اعتراض رسمی ایران به برخی کشور‌های همسایه به دلیل استفاده رژیم صهیونیستی از مرز‌های آنان برای حمله را یکی از محور‌های دیپلماسی مرزی عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدعلی گودرزی در نشست رسانه‌ای به مناسبت هفته انتظامی با تأکید بر اهمیت تقویت تاب‌آوری و مقاومت مردم در شرایط کنونی، افزود: در جنگ ۱۲ روزه شاهد همراهی و مقاومت چشمگیر مردم و نیروهای مسلح بودیم که دشمن را ناامید کرد.

وی با اشاره به شعار «مرزبان مقتدر، مهربان و مردم‌مدار» هفته انتظامی را گرامی داشت و گفت:امنیت زمانی تأمین می‌شود که از هیچ چیز نهراسیم و خوشبختانه مرزنشینان، مردم و نیروهای انتظامی در ساحت انقلاب از هیچ چیزی نمی‌ترسند.

سردار گودرزی با بیان اینکه مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت کشور یکی از نقاط قوت مرزبانی و نیروهای مسلح است، افزود: دشمن در جنگ ۱۲ روزه تصور می‌کرد که طی چند روز مناطق مرزی به آشوب کشیده شود، اما اتحاد و هوشیاری مرزنشینان و مردم کشور باعث ناامیدی دشمن و تسلیم او شد.

وی با اشاره به مراسم تجلیل روز گذشته از بزرگان قبایل و مردم مرزنشین، اظهار کرد: مرزنشینان خواسته‌هایی از ما داشتند که برای واسطه‌گری میان آنان و حکومت باید مورد توجه قرار گیرد.

سردار گودرزی تاکید کرد: خوشبختانه در جنگ ۱۲ روزه بالاترین سطح آرامش در مناطق مرزی برقرار بود که جلوه‌ای از پیوند و همبستگی میان آحاد کشور است. برنامه‌ریزی صهیونیست‌ها برای ایجاد ناآرامی در مناطق مرزی از اولویت‌های تجاوز آنها بود که با ناامیدی همراه شد.

وی در ادامه به دیپلماسی و معاهدات مرزی اشاره کرد و گفت:طی یک سال گذشته، ۱۶ نشست اجرا و کمیسیون مشترک با کشورهای همسایه برگزار شده است تا علاوه بر رفع چالش‌های مرزی و تأمین امنیت و آرامش مرزنشینان، در زمینه مراودات و انتقال تجربیات امنیتی در حوزه مرز نیز گام‌های مؤثری برداشته شود.

فرمانده مرزبانی کشور همچنین اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به برخی کشورهای همسایه به دلیل استفاده رژیم صهیونیستی از مرزهای آنان برای حمله و تجاوز را یکی دیگر از محورهای دیپلماسی مرزی عنوان کرد و گفت: طی جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران نسبت به سوءاستفاده از مرزهای برخی کشورهای همسایه برای تجاوز رژیم صهیونیستی اعلام شد.

وی تأکید کرد: کشورهای منطقه نباید اجازه دهند از خاک سرزمینی و سیاسی آنها برای تجاوز به کشورهای دیگر استفاده شود و مرزبانی جمهوری اسلامی ایران این‌گونه تحرکات را با دقت رصد می‌کند.

سردار گودرزی با اشاره به موج پهپادها و انتقال تجهیزات نظامی از طریق مرزهای زمینی در جریان جنگ ۱۲ روزه، افزود: علاوه بر انتقال نگرانی‌های رسمی خود به کشورهای همسایه، با اشراف کامل بر مناطق مرزی، تمام تحرکات را زیر نظر داریم و مرزها از امنیت کامل برخوردار هستند.

فرمانده مرزبانی کشور به ثبت و ضبط دقیق ورود تمامی هواگردها و ریزپرنده‌ها طی جنگ ۱۲ روزه از طریق کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: تمامی این اطلاعات جمع‌بندی و به ستاد کل نیروهای مسلح ارائه شده است.

وی با بیان اینکه در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی، بیشترین ورود هواگردها و ریزپرنده‌ها از شمال، شمال‌غرب و غرب کشور صورت گرفت، افزود: در یکی از موارد، به کشور همسایه اطلاع داده شد که چند دستگاه مینی‌بوس حامل ریزپرنده به سمت کشور هدایت می‌شوند که با اقدام به موقع مرزبانی کشور همسایه، سه نفر از این تروریست‌ها به هلاکت رسیدند.

سردار گودرزی تصریح کرد: همه تحرکات چه با استفاده از سیستم‌های اپتیکی (نوری) و چه بر اساس مشاهدات مرزی، به دقت همراه با ساعت و مختصات جغرافیایی ثبت و مستندسازی شده است.

