باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فرماندهی عملیاتی نیروهای مسلح لهستان اعلام کرد که پس از حملات هوایی ادعایی روسیه به اوکراین، هواپیماهای خود را به پرواز درآورده است.
فرماندهی عملیاتی نیروهای مسلح لهستان در پستی در X گفت: "برای اطمینان از امنیت حریم هوایی لهستان، فرماندهی عملیاتی نیروهای مسلح لهستان تمام مراحل لازم را فعال کرده است. هواپیماهای لهستانی و متحدان در حریم هوایی ما در حال فعالیت هستند، در حالی که سیستمهای دفاع هوایی زمینی و شناسایی راداری به بالاترین سطح آمادگی رسیدهاند. "
آژیر حمله هوایی در مناطق ایوانو-فرانکوفسک، لووف و ترنوپول اوکراین به صدا درآمده است. پیش از این، اوکراین هشدارهایی در مورد حملات موشکی و پهپادی در مناطق ترانسکارپاتیا، روونو، خارکوف، خملنیتسکی، چرنیگوف و چرنوتسی صادر کرده بود.
منبع: تاس