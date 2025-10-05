رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس این مصوبه، پول ملی ایران همچنان «ریال» خواهد بود و اجزای آن از «قران» تشکیل می‌شود. هر ریال معادل ۱۰۰ قران خواهد بود و چهار صفر از پول ملی حذف خواهد شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص حذف ۴ صفر از پول ملی اظهار داشت: امروز مجلس شورای اسلامی با مصوبه‌ای مهم، لایحه‌ای را که از شورای نگهبان به آن بازگردانده شده بود، بررسی و ایرادات آن را برطرف کرد.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، پول ملی ایران همچنان «ریال» خواهد بود و اجزای آن از «قران» تشکیل می‌شود. هر ریال معادل ۱۰۰ قران خواهد بود و چهار صفر از پول ملی حذف خواهد شد.

او بیان کرد: این تغییر به معنای اجرای فوری آن نیست. بانک مرکزی دو سال زمان دارد تا زمینه‌های اجرای این طرح را فراهم کند. پس از این دو سال، یک دوره گذار سه ساله آغاز خواهد شد که طی آن، اسکناس‌ها و مسکوکات جدید و فعلی به‌طور همزمان مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

حسینی توضیح داد: بانک مرکزی موظف است شروع دوره گذار را از طریق صدا و سیما، درگاه‌های الکترونیکی و مراجع رسمی اطلاع‌رسانی کند. این اقدام به ما کمک می‌کند که استفاده از ریال در معاملات و محاسبات مالی تسهیل شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: برای بیش از پنجاه سال، واحد پول ملی تغییر نکرده است. در این مدت، متأسفانه با تورمات پی در پی مواجه بوده‌ایم که موجب شده است اسکناس‌های جدید کاربردی نداشته باشند و مسکوکات عملاً از جریان خارج شوند.

وی تاکید کرد: این مصوبه به افزایش کارآمدی اسکناس و مسکوک در معاملات کمک خواهد کرد و تسهیل در محاسبات و معاملات را به همراه خواهد داشت.

او بیان کرد مردم عزیز باید خاطرشان جمع باشد که در حال حاضر نیازی به هیچ‌گونه اقدامی از سوی آن‌ها نیست. بانک مرکزی با پشتوانه دولت و همکاری دستگاه‌های اجرایی موظف است تمام زمینه‌های لازم برای اجرای این طرح را فراهم کند. در طول سه سال آینده، پول جدید و موجود به‌طور همزمان در گردش خواهد بود.

وی افزود: تجارب کشورهای مختلف در این زمینه بررسی شده و اجرای این طرح با ظرافت‌های لازم و ملاحظات اجرایی انجام خواهد شد.

او بیان کرد: در نهایت، مصوبه حذف ۴ صفر از پول ملی ایران به منظور تسهیل استفاده از ریال و افزایش کارآمدی آن در معاملات به تصویب رسید. این تغییر در دو سال آینده به تدریج اجرایی خواهد شد و نیاز به اقدام فوری از سوی مردم نیست. بانک مرکزی مسئولیت فراهم‌سازی شرایط لازم برای اجرای این مصوبه را بر عهده دارد.

