جدول اجرای نمایش‌های بخش صحنه‌ای بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی، مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه اجرای نمایش‌های بخش «صحنه‌ای» بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی با جزییات شامل ساعت‌های اجرا، سالن اجرا و روز اجرا مشخص و جدول آن در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.

یکشنبه ۱۳ مهرماه در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹ نمایش «بی‌امان اشک»‌ به نویسندگی مهدی ترکمن و کارگردانی محسن بخشی با مدت زمان ۵۰ دقیقه در سالن چهارسو به صحنه می‌رود.

در همین روز و در سالن سایه، نمایش «کلاژ بیضایی» به نویسندگی و کارگردانی سجاد باقری، مدت زمان ۴۵ دقیقه، در ساعت‌های ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ اجرا می‌شود.

همچمنین در تالار قشقایی نمایش «بمون، بخون، بخندون» نوشته و کار سمیه مهری با مدت زمان۹۰ دقیقه در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹:۳۰ به صحنه می‌رود.

نمایش «ریش فیدل، غبغب مرکل»‌ نوشته امیرعلی نبویان و کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور در روزهای ۱۳ و ۱۴ مهرماه ساعت ۲۰:۴۵ در تالار حافظ برای علاقه‌مندان اجرا می‌شود.

در روز دوشنبه ۱۴ مهرماه در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹ نمایش «ناآرامسایشگاه» ‌به نویسندگی و کارگردانی محسن آزاد با مدت زمان ۹۰ دقیقه در سالن چهارسو به صحنه می‌رود.

در همین روز و در سالن سایه، نمایش «کلاژ بیضایی» به نویسندگی و کارگردانی سجاد باقری، مدت زمان ۴۵ دقیقه، در ساعت‌های ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ اجرا می‌شود.

همچمنین در تالار قشقایی نمایش «گور به گور» نوشته و کار هادی کیانی با مدت زمان۸۰ دقیقه در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹ به صحنه می‌رود.

روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه، در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹ نمایش «حسن و دیوار باریک پشت کوه» ‌به نویسندگی افشین هاشمی و کارگردانی محمدحسین سلطانی با مدت زمان ۶۰ دقیقه در سالن چهارسو به صحنه می‌رود.

در همین روز و در سالن سایه، نمایش «دیوارخوانی» نوشته رحیم رشیدی‌تبار و کارگردانی پویان عطایی، مدت زمان ۳۰ دقیقه، در ساعت‌های ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ اجرا می‌شود.

همچنین در تالار قشقایی نمایش «شارمالی گل» نوشته و کار اشکان زارع با مدت زمان۷۵ دقیقه در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹ به صحنه می‌رود.

چهارشنبه ۱۶ مهرماه، در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹ نمایش «چهل گیس» ‌به نویسندگی محمد چرم‌شیر و کارگردانی سیروس کهوری‌نژاد، با مدت زمان ۸۰ دقیقه در سالن چهارسو به صحنه می‌رود.

در همین روز و در سالن سایه، نمایش «هیلد» به نویسندگی و کارگردانی سیاوش توده‌فلاح، مدت زمان ۵۰ دقیقه، در ساعت‌های ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ اجرا می‌شود.

همچنین در تالار قشقایی نمایش «مینی مضحکه» به نویسندگی و کارگردانی مهدی ملکی با مدت زمان ۵۵ دقیقه در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹ به صحنه می‌رود.

پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه، در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹:۳۰ نمایش «حقایقی درباره لیلا دختر ادریس»، اقتباسی از بهرام بیضایی، ‌به نویسندگی و کارگردانی علیرضا داوری، با مدت زمان ۱۱۰ دقیقه در سالن چهارسو به صحنه می‌رود.

در همین روز و در سالن سایه، نمایش «کشتن تن» به نویسندگی و کارگردانی مصطفی محمدی‌دوست، مدت زمان ۴۵ دقیقه، در ساعت‌های ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ اجرا می‌شود.

همچنین در تالار قشقایی نمایش «به زور» به نویسندگی و کارگردانی سپیده سروری با مدت زمان ۵۰ دقیقه در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹ به صحنه می‌رود.

مراسم اختتامیه جشنواره نیز روز جمعه ۱۸ مهرماه با حضور هنرمندان،‌ گروه‌های شرکت‌کننده، پژوهش‌گران و مدیران هنری برگزار خواهدشد.

