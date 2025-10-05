باشگاه خبرنگاران جوان - فیلمهای راهیافته به بخش «استعداد نو» که به آثار کارگردانان فیلماولی در این رویداد اختصاص دارد، به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر معرفی شدند:
۱ـ ابدان/ سعید امیری فرد/ کرمانشاه
۲ـ اقیانوس آرام/ یاسمین بزاززاده/ تهران
۳ـ اکسی توسین / فاطمه پالیزبان/ تهران
۴ـ اکولالیا / نرگس حسننیا/ رشت
۵ـ اما برف میبارید…/ امیرحسین ناظریان، اهورا نجار/ تهران
۶ـ بازمانده منطقه ۵۶/ مانی قبولی خشرو/ تهران
۷ـ باکس ترش و ملس/ حانیه زنگارکی فراهانی/ تهران
۸ـ به نمایش آخر خوش آمدید/ امیر نیاکام / تهران
۹ـ پلاک/ ابوالفضل تاجالدین/ اصفهان
۱۰ـ تاول/ مینا حسینی مقدم/ قم
۱۱ـ تهباری/ حسین پورخلیلی/ تهران
۱۲ـ ته نشین/ پریا علایینوین/ تهران
۱۳ـ جنازه/ ائلمان نیکمندان/ تبریز
۱۴ـ چاه/ علی اکبر اردوبادی/ تهران
۱۵ـ چرک مرد/ محمد شهریار / تهران
۱۶ـ دفتر ۶۰ برگ/ پیام میرتبریزیان/ بهشهر
۱۷ـ ری ویو/ مرتضا جلیلیدوست/ تهران
۱۸ـ زرافه/ محمد برجلو/ تهران
۱۹ـ ستارهای/ زهرا موسوی موحد/ تهران
۲۰ـ سرباز شماره ۱ / زیبا حیدری/ تهران
۲۱ـ سلول خاکستری/ احسان فتحالهی، سجاد چگنی/ تهران
۲۲ـ شیزو/ محمد اسدی خمامی/ تهران
۲۳ـ فرزند حبیب/ کریم مهرآبادی/ تهران
۲۴ـ کبودی/ محمدمهدی رضوانی/ تهران
۲۵ـ لست اوردر/ محمدامین عوضپور/ تهران
۲۶ـ مثل یک معجزه/ عبد کاظمی/ انزلی
۲۷ـ من دیدم هیولاها پرواز میکنن/ سارا ضیائیپور/ تهران
۲۸ـ ناکوک/ وحید مزرعه/ تهران
۲۹ـ ناگهان امشب/ عماد نجفی/ تهران
انجمن سینمای جوانان ایران با هدف «شناسایی و معرفی استعدادهای جوان» و پس از راهاندازی باشگاه فیلماولیها، در قالب بخش ویژه «استعداد نو»، در این دوره نیز میزبان آثار فیلمسازان فیلماولی در ویترین جشنواره بینالمللی فیلمکوتاه تهران است.
چهلو دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.