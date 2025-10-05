در فرهنگ‌های باستانی، مو فقط یک جنبه ظاهری نبوده، بلکه اغلب به‌عنوان امتداد روح و حتی سیستم عصبی تلقی می‌شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در فرهنگ‌های باستانی، مو فقط یک جنبه ظاهری نبوده، بلکه اغلب به‌عنوان امتداد روح و حتی سیستم عصبی تلقی می‌شده است. این باور، در سنت‌های بسیاری از سرخپوستان آمریکا ریشه دوانده و تا امروز نیز اهمیت خود را حفظ کرده است.

موها؛ امتداد سیستم عصبی یا حس ششم پنهان؟

باور سنتی در میان بسیاری از سرخپوستان آمریکا این است که موها در واقع امتداد سیستم عصبی انسان هستند و می‌توانند اطلاعات مهمی را به ساقه مغز و سایر بخش‌های آن منتقل کنند. برخی این موها را به «آنتن» یا «حس‌گر»هایی پیشرفته تشبیه می‌کنند که قادرند مقادیر عظیمی از اطلاعات را دریافت و به مغز ارسال کنند. البته، کارشناسان صحت‌سنجی در Snopes این ادعاها را «اسطوره‌شناسی محض» نامیده و ارتش آمریکا نیز آن را تایید نکرده است، اگرچه یافته‌های علمی نشان داده‌اند که فولیکول‌های مو می‌توانند به‌عنوان اندام‌های حسی عمل کنند.

نمادگرایی عمیق موهای بلند در فرهنگ‌های باستانی

فراتر از جنبه‌های صرفا زیباشناختی، موهای بلند در تمدن‌های باستانی سراسر جهان، از جمله در میان سرخپوستان آمریکا، معنای خاصی داشته است. این موها نمادی از قدرت فیزیکی، سرزندگی و حتی فضایل یک فرد به‌شمار می‌رفتند. به‌عنوان مثال، ناواهوها تنها یک بار در اولین سالگرد تولد کودکانشان موهای آن‌ها را کوتاه می‌کردند و پس از آن اجازه می‌دادند موها بلند بمانند. مدل‌های بستن مو نیز اهمیت ویژه‌ای داشت؛ موهای بافته‌شده نماد وحدت با کائنات و رها کردن موها نشانه جریان آزاد زندگی بود.

نقش موها در جنگ ویتنام؛ آزمایشی عجیب در ارتش آمریکا

جالب‌ترین بخش از این باورها به رویدادی مرتبط با جنگ ویتنام بازمی‌گردد. ارتش آمریکا در جست‌وجوی ردیاب‌های جوان و مستعدی بود که بتوانند به‌صورت پنهانی در مناطق دشمن حرکت کنند. متخصصان نیروهای ویژه به مناطق سکونت سرخپوستان آمریکا مراجعه کرده و مردان جوان با استعداد بسیاری را برای این کار یافتند. پس از استخدام و ورود آن‌ها به ارتش، مهارت‌های فوق‌العاده آن‌ها ناگهان از بین رفت.

ارتش در جست‌وجوی پاسخ به سراغ بزرگان قبایل سرخپوست رفت. آن‌ها توضیح دادند که مردان جوان با کوتاه کردن اجباری مو پس از پیوستن به ارتش، توانایی «حس کردن» خود را از دست داده‌اند و قابلیت‌های شهودی آن‌ها ناپدید شده است. پس از این اتفاق، ارتش تصمیم گرفت تا آزمایش‌هایی را انجام دهد تا ببیند آیا طول مو با این توانایی‌ها ارتباطی دارد یا خیر. در این آزمایش‌ها، ردیاب‌های دارای موهای بلند با ردیاب‌های دارای موهای کوتاه مقایسه شدند و نتایج نشان دادند که مردان با موهای بلندتر به نوعی «حس ششم» یا شهود بسیار قابل‌اعتمادتری دسترسی داشتند. این مشاهدات دوباره این ایده را مطرح کرد که موها می‌توانند به‌عنوان نوعی آنتن برای انتقال اطلاعات عمل کنند.

منبع: عصر ایران

برچسب ها: سرخپوستان بومی آمریکا ، موهای بلند
خبرهای مرتبط
مردی با طولانی‌ترین موهای جهان +تصاویر
ادعای عجیب مردی که ۴۰ سال مو‌هایش را کوتاه نکرد/ پس از وحی شبانه و بافته‌شدن خود‌به‌خود موهایم این تصمیم را گرفتم + تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ناوگان صمود به ساحل نه، اما به مقصد رسید
میرزا آقاخان نوری: خائن یا دیپلمات ناگزیر؟
راز ژورژ، پیرمرد شوریده محله جوادیه
شاه مصنوعی با سرور صهیونیستی
فوت و فن زندگی مشترک؛ تمام روابط ناسالم چه وجه مشترکی دارند؟
کشف مولکولی در مغز که می‌تواند احساس گرسنگی را خاموش کند
اندازه طبیعی «حس مالکیت» در کودکان چقدر است؟
استفاده از شبکه‌های اجتماعی باید مانند الکل و سیگار منع قانونی سن داشته باشد
چه کسی پیش از گالیله برای نخستین بار ماه را با تلسکوپ دید؟
ریشه‌های عمیق گرایش نخبگان ایرانی به آلمان
آخرین اخبار
فواید و مضرات پاستیل برای بدن
فوت و فن زندگی مشترک؛ تمام روابط ناسالم چه وجه مشترکی دارند؟
ریشه‌های عمیق گرایش نخبگان ایرانی به آلمان
کشف مولکولی در مغز که می‌تواند احساس گرسنگی را خاموش کند
استفاده از شبکه‌های اجتماعی باید مانند الکل و سیگار منع قانونی سن داشته باشد
چه کسی پیش از گالیله برای نخستین بار ماه را با تلسکوپ دید؟
راز ژورژ، پیرمرد شوریده محله جوادیه
شاه مصنوعی با سرور صهیونیستی
اندازه طبیعی «حس مالکیت» در کودکان چقدر است؟
ناوگان صمود به ساحل نه، اما به مقصد رسید
میرزا آقاخان نوری: خائن یا دیپلمات ناگزیر؟
راهبرد قرآنی برای ایستادگی در برابر فشار‌های دشمن
حاجت شهید باقری که امام رضا (ع) زود برآورده کرد
تنها گروه یهودی که هیتلر با آنها مشکل نداشت؛ اتحاد عجیب صهیونیست‌ها و نازی‌ها
گرمای هوا میل به قند را بالا می‌برد
نیکوتین موجود در دخانیات به DNA آسیب می‌زند!
زنگ خطر را بشنوید؛ وقتی تغییرات رفتاری کودکان فقط یک مرحله رشدی نیست
رؤیای شهری که دست سالمندان را می‌گیرد
تغذیه مناسب، راز مفاصل سالم و منعطف
پاسخ ناسا به شایعه «هیولای فضایی»؛ زمین در امان است
تغییر شغل می‌تواند باعث سردرد و بی‌خوابی شود
خطرناک‌ترین تهدیدهای فضایی از جایی می‌آیند که نمی‌بینیم
وقتی یک قطار، بزرگترین دوربین عکاسی جهان را متولد کرد
تصویر امیرحسین قیاسی؛ کمدین تازه‌نفس در توئیتر فارسی