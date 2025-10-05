در جریان معاملات امروز ۱۳ مهرماه شاخص کل بورس با افزایش ۶۰ هزار و ۷۲۶ واحد در سطح ۲ میلیون و ۸۵۴ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۳ مهرماه شاخص کل بورس با افزایش ۶۰ هزار و ۷۲۶ واحد در سطح ۲ میلیون و ۸۵۴ هزار واحدی ایستاد. فارس، فملی و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، خودرو، وبملت و وتجارت سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش 9 هزار و 406 واحدی در تراز 826 هزار و 955 واحدی ایستاد.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با مبلغ 994 میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین بانک‌ها و خودرو درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

افران، فیروزا و وبملت بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
از ورود نقدینگی پرقدرت تا کاهش ارزش معاملات بازار سرمایه
رشد بیش از ۶۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس به روند صعودی خود ادامه میدهد؟+ عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آورده متقاضیان تکمیل شد، اما واحد نهضت ملی مسکن تحویل داده نشد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴
بهره‌برداری از ۲۸ هزار و ۹۱۲ واحد مسکونی در کل کشور+ فیلم
توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک راهکاری برای تنوع بخشی به سبد تولید برق
قیمت هرکیلو دام سبک ۳۰۰ هزارتومان
ایران فاقد بانک مرکزی مستقل است/ کسری بودجه عامل اصلی تورم
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۵ درصد+ جدول
تغییر روزانه شاخص‌های تعدیل قیمتی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن+ فیلم
۲۵ میلیارد متر مکعب آب صرف تولید سبزی و صیفی می‌شود
چالش‌های برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت/ ارائه‌ درخواست تمدید مهلت برگزاری مجامع به شورای عالی بورس
آخرین اخبار
افتتاح پروژه‌های مسکن حمایتی و حمل و نقلی به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار
گام سوم دولت با افتتاح ۵۷ هزار واحد مسکن حمایتی آغاز شد
چالش‌های برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت/ ارائه‌ درخواست تمدید مهلت برگزاری مجامع به شورای عالی بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴
تغییر روزانه شاخص‌های تعدیل قیمتی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن+ فیلم
بهره‌برداری از ۲۸ هزار و ۹۱۲ واحد مسکونی در کل کشور+ فیلم
۲۵ میلیارد متر مکعب آب صرف تولید سبزی و صیفی می‌شود
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۵ درصد+ جدول
قیمت هرکیلو دام سبک ۳۰۰ هزارتومان
ایران فاقد بانک مرکزی مستقل است/ کسری بودجه عامل اصلی تورم
توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک راهکاری برای تنوع بخشی به سبد تولید برق
آورده متقاضیان تکمیل شد، اما واحد نهضت ملی مسکن تحویل داده نشد
مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد
بانک‌ها یک بار برای همیشه مشکل کفایت سرمایه را حل کنند/ وام‌های خرد، کارت اعتباری شوند
بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه
کاهش دمای هوا در نوار شرقی کشور طی دو روز آینده
کارت رانندگان ناوگان شهری و بین‌شهری هوشمند صادر می‌شود
قرارداد تامین ناوگان ریلی به ارزش ۱۴.۵ همت امضا شد
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
واردات یک‌میلیون و ۶۰۰ هزارتن برنج راه حلی برای ایجاد تعادل در بازار
افزایش ۵درصدی حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور/ سرمایه‌گذاری ۶.۵ همتی بخش خصوصی در صنعت ریل کشور
آغاز تحویل اتوبوس‌های ساخت داخل از ماه آینده
۸۵ درصد از تولیدات لوکوموتیو داخلی سازی شد
از ورود نقدینگی پرقدرت تا کاهش ارزش معاملات بازار سرمایه
دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید
صادرات ۵۰ درصدی محصولات سرمایشی و گرمایشی
ارزش تولید فرآورده‌های خام دامی کشور ۱۶ میلیارد دلار است+ فیلم
۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار در بافت‌های فرسوده کشور ساکن هستند+ فیلم
تخصیص سالانه ۵۰ همت اعتبار لازمه اجرای مصوبه الگوی کشت
تراکم جمعیتی در تهران بالاتر از حد استاندارد است/ سکونت ۴۰۰ نفر در هر هکتار + فیلم