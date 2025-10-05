باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۳ مهرماه شاخص کل بورس با افزایش ۶۰ هزار و ۷۲۶ واحد در سطح ۲ میلیون و ۸۵۴ هزار واحدی ایستاد. فارس، فملی و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، خودرو، وبملت و وتجارت سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش 9 هزار و 406 واحدی در تراز 826 هزار و 955 واحدی ایستاد.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با مبلغ 994 میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین بانک‌ها و خودرو درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

افران، فیروزا و وبملت بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.