باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «بوریس پستوریوس»، وزیر دفاع آلمان، در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه با روزنامه هاندلسبلات انجام شد، در اظهاراتی هشدار آمیز مدعی شد که تا سال ۲۰۲۹، «روسیه نیرو‌های مسلح خود را تا حدی بازسازی خواهد کرد که قادر به حمله به قلمرو ناتو خواهد بود.»

او خاطرنشان کرد که با توجه به این امکان، کشور‌ها نباید صرفاً «به امید بهترین سناریو باشند»، بلکه باید برای «بدترین سناریو» آماده شوند. پستوریوس در مورد وضعیت امروز گفت که شرایط شبیه به جنگ سرد است، چرا که اگرچه تیری شلیک نمی‌شود، اما برخی تحریکات وجود دارد.

در مورد موضوع ورود‌های اخیر پهپاد‌ها در سراسر اروپا، او اصرار داشت که مسکو پشت این ماجراست، زیرا «هیچ کس دیگر علاقه‌ای به ارسال تعداد زیادی پهپاد به دانمارک یا لهستان ندارد.» وزیر دفاع آلمان در مورد مشاهده پهپاد‌ها در آلمان تأکید کرد که مردم باید آرامش خود را حفظ کنند. او گفت: «بوندسور (ارتش آلمان) نمی‌تواند در هر نقطه از آلمان که پهپاد‌ها ظاهر می‌شوند حاضر باشد و آنها را سرنگون کند.»

منبع: یاهونیوز