مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: بستر تمامی رودخانه‌های قزوین برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی سیل و بارش‌های پاییزی لایروبی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قدرت الله مهدی‌خانی مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: در حال حاضر در تمامی رودخانه‌های قزوین لایروبی صورت گرفته، اما با بارش‌های پاییزی باید دوباره رودخانه‌ها لایروبی شوند، چرا که رودخانه‌ها در هنگام سیل و بارندگی همراه خود گل و لای می‌آورند و از این رو باید حتما لایروبی دوباره صورت گیرد.

وی ادامه داد: ۲ هزار و ۷۵۰ کلیومتر طول رودخانه‌های روستایی، کوهستانی، دشتی و شهری قزوین است که از این میزان ۱۵۷ رشته رودخانه در قزوین وجود دارد.

مهدی‌خانی بیان کرد: از ۱۷۵ رشته رودخانه در استان قزوین، ۱۱۰ رشته رودخانه فصلی (در زمان بارندگی آب داخل آن جریان دارد) و ۴۷ رشته رودخانه نیز دایمی هستند که شامل رودخانه‌های آبیک، طالقان، اندج و الموت است.

به گفته این مسئول، از ۲ هزار و ۷۵۰ کیلومتر رودخانه، ۴۱ کلیومتر از داخل شهر‌های قزوین عبور می‌کند و بدون استثنا در داخل تمامی شهر‌ها و شهرستان‌های قزوین رودخانه عبور کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین عنوان کرد: نزدیک به ۲۲۲ روستا در معرض خطر سیل قرار دارد که برای کاهش خسارات جانی و مالی مربوط به سیل، نکات ایمنی و آموزشی به دهیاران روستا‌ها ارائه شده و همچنین مطالعات پهنه‌بندی و حریم بستر رود‌ها نیز صورت گرفته است.

منبع: ایرنا

