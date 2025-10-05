باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
فیلم منتشر نشده سخنان شهید سیدهاشم صفی‌الدین در مورد حاج قاسم

بخشی از صحبت‌های شهید سیدهاشم صفی‌الدین جانشین رهبر فقید حزب الله لبنان درباره حاج قاسم را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شهید سیدهاشم صفی‌الدین جانشین رهبر فقید حزب الله لبنان درباره حاج قاسم گفت: شهادت برای او یک هدف تمام‌عیار بود.

