باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نیروهای مسلح یمن روز یکشنبه از اجرای موفقیتآمیز یک عملیات نظامی استراتژیک در اعماق سرزمینهای اشغالی خبر دادند که طی آن چندین مکان حساس در قدس اشغالی با یک موشک بالستیک مافوق صوت چند کلاهکی معروف به فلسطین-۲ هدف قرار گرفت.
سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیهای تأیید کرد که این حمله موشکی «با دقت به اهداف خود رسید»، باعث وحشت گسترده در میان غاصبان صهیونیست شد و میلیونها نفر را به پناهگاهها راند.
وی تأکید کرد که این عملیات در حمایت از مردم فلسطین و گروههای مقاومت در غزه انجام شده است و آن را پاسخی مستقیم به نسلکشی و تشدید تنش توسط دشمن اسرائیلی در این منطقه محاصره شده توصیف کرد.
سریع با اشاره به اینکه رهبری صنعا هماهنگی نزدیکی با جنبشهای فلسطینی دارد و همچنان تحولات مقاومت در میدان را زیر نظر دارد، اظهار داشت: «نیروهای مسلح یمن به عملیات حمایتی خود از غزه تا زمان توقف تجاوز و لغو محاصره ادامه خواهند داد.»
سخنگو تأیید کرد که پاسخ نظامی یمن «مطابق با وضعیت میدانی در حال تغییر» خواهد بود و تأکید کرد که هدف همچنان تحقق خواستههای عادلانه مردم فلسطین و دفاع از الاقصی و قدس است.
پیش از این در همان روز، ارتش اشغالگر اسرائیل تأیید کرد که موشکی از یمن به سمت خاک فلسطین اشغالی شلیک شده است - تحولی که نشاندهنده افزایش دسترسی استراتژیک یمن و شتاب پایدار عملیات آن در همبستگی با غزه است.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که آژیرهای حمله هوایی در چندین منطقه فعال شده و باعث ایجاد حالت اضطراری و وحشت گسترده شده است. علیرغم تلاشهای پدافند هوایی اسرائیل، تلاشهای رهگیری ناموفق بودهاند.
کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که مقامات هوانوردی اسرائیل به دلیل نگرانی از نفوذ موشک یمنی به عمق حریم هوایی اسرائیل، فرودگاه لود (بن گوریون) را موقتاً تعطیل کردند - اقدامی که نگرانی فزاینده نهادهای نظامی و امنیتی اشغالگران را در مورد پیشرفت قابلیتهای موشکی یمن برجسته میکند.
در همین حال، سایت خبری عبری والا گزارش داد که پس از پرتاب، صدای انفجارهایی در چندین مکان شنیده شده است، هرچند نقاط دقیق اصابت یا میزان خسارت را مشخص نکرد.
این حمله اخیر به عنوان بخشی از یک سری عملیات نظامی یمن که در حمایت از مقاومت فلسطین تحت عنوان کمپین سیل الاقصی انجام شده است، انجام میشود. تحلیلگران میگویند که این عملیات، موضع تزلزلناپذیر یمن در قبال آرمان فلسطین را مجدداً تأیید میکند و توانایی رو به رشد فناوری و عملیاتی آن را برای حمله به اهداف دوربرد نشان میدهد - قابلیتی که همچنان سیستمهای دفاعی آمریکا و اسرائیل را به چالش میکشد.
منبع: المسیره