معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:تاکنون پنج‌هزار و ۱۰۰ صندلی پروازی به ناوگان هوایی کشور افزوده شد و از سوم خرداد ماه که دومین دور افتتاح متمرکز پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی بود تاکنون، با اضافه شدن ناوگان جدید ۲ هزار و ۵۰۰ صندلی پروازی دیگر برای رفع نیاز‌های صنعت هوایی افزوده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین پورفرزانه معاون وزیر راه و شهرسازی و مدير عامل  سازمان هواپیمایی کشور در آیین افتتاح و بهره‌برداری متمرکز از پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی به یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور افزود: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون پنج‌هزار و ۱۰۰ صندلی پروازی به ناوگان هوایی کشور افزوده شد و از سوم خرداد ماه که دومین دور افتتاح متمرکز پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی بود تاکنون، با اضافه شدن ناوگان جدید ۲ هزار و ۵۰۰ صندلی پروازی دیگر برای رفع نیازهای صنعت هوایی افزوده شد.

وی بیان داشت: برای توسعه این صنعت در اقصی نقاط کشور، توسعه مویرگی در دستور کار قرار گرفت و به این منظور از جزایر سه گانه خلیج فارس آغاز کردیم؛ به طوری که پرواز با هواپیماهای کم صندلی و ایرتاکسی‌ها با تعداد صندلی ۱۰، ۱۹ و ۳۰ نفر آب نشین و خشکی نشین و همچنین ۶ فروند بالگرد تاکسی در این جزایر به انجام رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین خاطرنشان کرد: صنعت پشتیبان هوایی به منظور تعمیر و نگهداری هواپیماها و بالگردها باید توسعه می‌یافت و در این راستا تاکنون هشت مرکز تعمیراتی و طراحی توسعه یافت که ۲.۲ همت سرمایه‌گذاری در این صنعت به انجام رسید.

پور فرزانه ادامه داد: همچنین تاکنون ۹ همت سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی برای توسعه تاکنون انجام شده است.

تبادل نظر
