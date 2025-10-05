باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - شهرام منتصری گفت: در ۵۰۰ نقطه از استان فارس که مستعد انجام پروژه‌های آبخیزداری هستند مطالعه انجام گرفته و این مکان‌های مطالعه شده آماده دریافت اعتبار و بودجه جهت اجرایی شدن است.

او با بیان اینکه راه برون رفت از خشکسالی انجام عملیات آبخیزداری در جای جای استان فارس و کشور است افزود: هدف از اجرای طرح‌های آبخیزداری در نقاط مختلف استان جلوگیری از هدر رفت آب‌های جاری ناشی از بارش‌های جوی و استفاده بهینه از این منابع خدادادی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس با اشاره به برداشت بی رویه آب‌های زیر زمینی گفت: متاسفانه حفر چاه‌های غیر مجاز و برداشت بی رویه آب از چاه‌های مجاز و دارای پروانه از یکسو و خشکسالی‌های چند دهه اخیر و تخریب منابع طبیعی باعث شده تا سطح ایستابی سفره‌های زیرزمینی فارس به شدت پایین رفته، تا جایی که شاهد ایجاد فروچاله و فرونشست و رانش زمین در نقاط مختلف استان هستیم.

منتصری با اشاره به اینکه متوسط فرو نشست جهانی ۲تا۴ میلیمتر در سال است افزود: رکورد ثبت شده در فارس در منطقه‌ای واقع در بین دشت جهرم و فسا ۵۴ سانتیمتر برآورد شده که عمق فاجعه را نشان میدهد.

او با اشاره به شرایط اقلیمی و آب و هوایی فارس گفت: هدف از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آبخیزداری تزریق آب به سفره‌های آب زیرزمینی، جلوگیری از فرسایش خاک کنترل سیلاب است.

پیوند تحقیقات و اجرا در بر دارنده توسعه‌ی پایدار است

او همچنین در خصوص پیگیری اخذ اسناد مالکیت اراضی واگذاری از سوی منابع طبیعی به این سازمان و انتقال مالکیت اراضی موصوف بحث و تبادل نظر کرد.

او با ارزشمند دانستن فعالیت‌های سازمان تحقیقات کشاورزی کشور درخصوص دستیابی به توسعه پایدار و امنیت غذایی و سلامت جامعه گفت: بدون شک همکاری مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری با مراکز تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی در بر دارنده حرکتی بسیار مهم و کارا خواهد بود چرا که این نقطه محل تلاقی تحقیقات و دانش روز با تجارب و دانش بومی است که ماحصل آن دستیابی به مدیریت صحیح منابع و بهره وری اصولی و توسعه پایدار منابع خواهد بود.