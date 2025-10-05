باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام احمد دنیامالی تبریک وزیر ورزش و جوانان به مدالآوران روشندل ایران در مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
درخشش روشندلان ورزش ایران در رقابتهای پارادوومیدانی قهرمانی جهان، جلوهای از اراده، ایمان و انگیزهای بود که مرزهای توان را درنوردید.
پرتابهای استوار امیرحسین علیپور، حسن باجلوند و مهرداد اولاد و دویدنهای پرصلابت هاجر صفرزاده، پیست تارتان ورزشگاه جواهر لعل نهرو را به صحنهای از تلاش و باور بدل ساخت و دو نشان طلا و دو نقره برای ایران به ارمغان آوردند.
این موفقیت ارزشمند را به قهرمانان عزیز، جامعه ورزش روشندلان، مربیان، خانوادههای گرامی و مسئولان فدراسیون نابینایان و کمبینایان تبریک و خداقوت میگویم و امیدوارم مسیر افتخار و سربلندی ایران عزیز همواره تداوم یابد.