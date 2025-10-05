کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه اعلام کرد که کاروان شامل ۱۱ کشتی آن اکنون در نزدیکی سواحل اسکندریه مصر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه روز یکشنبه اعلام کرد که کاروان شامل ۱۱ کشتی آن اکنون در سواحل اسکندریه در آب‌های بین‌المللی، تقریباً در ۵۶۰ کیلومتر ی(۳۴۸ مایلی) از غزه است.

این کمیته در بیانیه‌ای ماموریت خود را مجدداً تأیید کرد و گفت: «هدف ما غزه است - شکستن محاصره، توقف کشتار مداوم و تأمین یک کریدور دریایی.»

روز شنبه، این کمیته اعلام کرد که دو قایق دیگر به آخرین موج ماموریت ائتلاف ناوگان آزادی برای به چالش کشیدن محاصره غزه توسط اسرائیل پیوسته‌اند و پس از حمله اسرائیل به ناوگان جهانی صمود در آب‌های بین‌المللی، تعداد کل کشتی‌های در مسیر به ۱۱ رسیده است.

ائتلاف ناوگان آزادی، شبکه‌ای از گروه‌های جامعه مدنی بین‌المللی، از سال ۲۰۱۰ تلاش‌های متعددی را برای شکستن محاصره غزه و برجسته کردن بحران انسانی آن سازماندهی کرده است.

نیرو‌های دریایی اسرائیل روز پنجشنبه به کشتی‌های ناوگان جهانی صمود حمله و آنها را توقیف کردند و بیش از ۴۷۰ فعال از بیش از ۵۰ کشور را بازداشت کردند. این ناوگان در تلاش بود تا کمک‌های بشردوستانه را به غزه برساند و محاصره غزه توسط اسرائیل را به چالش بکشد.

اسرائیل تقریباً ۱۸ سال است که محاصره غزه، محل سکونت نزدیک به ۲.۴ میلیون نفر را ادامه داده است.

از اکتبر ۲۰۲۳، بمباران‌های اسرائیل بیش از ۶۷۰۰۰ فلسطینی را در این منطقه‌ی محصور که اکثر آنها زن و کودک بودند را به شهادت رسانده  و آن را غیرقابل سکونت کرده است و این محاصره همچنین غزه را به قحطی کشانده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ غزه ، کمک بشردوستانه
