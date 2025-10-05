باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان بهزیستی کشور امروز میزبان امیر قلعهنویی؛ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود. این دیدار دوستانه با محور گسترش همکاریهای فرهنگی و ورزشی برگزار شد و طی آن، امیر قلعهنویی بهعنوان سفیر ملی ورزش و نشاط اجتماعی سازمان بهزیستی کشور منصوب شد.
در این مراسم، پیراهن تیم ملی فوتبال ایران با امضای قلعهنویی به رئیس سازمان بهزیستی اهدا شد و در مقابل، حکم رسمی سفیر بهزیستی نیز به سرمربی تیم ملی فوتبال کشور اعطا شد.
در ابتدای ورود قلعهنویی، رئیس سازمان بهزیستی با استقبال از او گفت: تمام بازیهای آقای قلعهنویی را دنبال میکنم.
علیرضا آنجلاس؛ معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی نیز در این دیدار گفت: آقای قلعهنویی سفیر افتخاری سازمان بهزیستی در عرصه ورزش هستند و حضور ایشان برای سازمان افتخارآفرین است. امیدوارم با حضور مجدد او بتوانیم رویدادی بیبدیل در عرصه جامعه هدف سازمان رقم بزنیم. قلعهنویی کار تیمی و کادرسازی را نهتنها در زمین فوتبال بلکه در هر عرصهای میداند و اگر با سازمان بهزیستی عجین شود، اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.
سید جواد حسینی؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز در سخنانی اظهار داشت: امروزه ورزش تنها کارکرد جسمانی ندارد بلکه کارکرد توانبخشی آن برای ما اهمیت ویژهای دارد. ورزش در بهبود روحی و جسمی افراد دارای معلولیت نقش تعیینکنندهای دارد همچنین ورزش از منظر سیاسی نیز مولفهای از قدرت ملی است، کشوری که توانایی برگزاری مسابقات جهانی را دارد درواقع توان امنیت، حملونقل، اقامت و بهداشت خود را نشان میدهد.
وی افزود:یکی از مشکلات جوانان ایرانی، بحران افتخار است و ورزش میتواند این خلأ را پر کند. وقتی تیم فوتبال کشور مسابقه دارد، بخش بزرگی از جامعه با شور و هیجان آن را دنبال میکنند و هیچ پدیدهای تا این حد قدرت انسجامبخشی ندارد. اینکه مربی ایرانی بااخلاق و با دانش همچون آقای قلعهنویی در عرصه بینالمللی موفق عمل میکند، مایه افتخار ملی است. ایشان بیشترین میزان موفقیت را در بازیهای ملی در میان تمامی مربیان داشتهاند.
همکاری در دو محور
رئیس سازمان بهزیستی در ادامه با اشاره به زمینههای همکاری مشترک گفت: امیدوارم بتوانیم دو برنامه را با همکاری شما اجرا کنیم. نخست در ۶۸۰ مرکز شبهخانواده که نوجوانان ما حضور دارند، طرحی برای غربالگری استعدادیابی و مهارتآموزی در دست اجراست. قرار است از فضای مدارس در بعدازظهرها برای شناسایی استعدادهای ورزشی و ایجاد فضاهای ورزشی محلهای بهره بگیریم.دوم از آقای قلعهنویی و اعضای تیم ملی دعوت میکنیم بهعنوان سفیران بهزیستی با ما همراه شوند و یکی از مراکز سازمان را بهصورت معنوی حمایت کنند نه صرفاً مالی بلکه با حضور دورهای، تشویق خیران و همراهی با جامعه هدف.
در ادامه، امیر قلعهنویی؛ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ضمن قدردانی از رئیس سازمان بهزیستی گفت: صحبتهای شما را با دیده منت پذیرفتهام و حتماً برای تحقق آن تلاش میکنم. انسان وقتی به زیارت میرود، نخست اذن دخول میگیرد، خداوند به شما اذن داده که با وجود تمام دشواریها در خدمت به مردم هستید. خیران از نخستین گروههایی هستند که وارد بهشت میشوند و جایگاه شما بسیار ارزشمند است.
سالن ورزشی برای معلولان ایجاد کنید
وی افزود:آسیبهای اجتماعی امروز جوانان را تهدید میکند. توصیه من بهعنوان برادر کوچکتر و کسی که ۴۰ سال در کارهای خیر فعالیت داشتهام، توسعه فضاهای ورزشی است. ما در خیابان رجایی و ورودی آزادگان یک مجموعه ورزشی ۵ هزار متری ساختیم که در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بسیار مؤثر بوده است. شما نیز میتوانید در تهران مجموعههایی ویژه افراد دارای معلولیت احداث کنید اگر در جنوب و شرق تهران چنین مجموعههایی ایجاد شود بسیار مؤثر خواهد بود. جامعهای از نظر اقتصادی موفق است که طبقه متوسط آن قوی باشد اما متأسفانه امروز این قشر در کشور در حال کمرنگ شدن است.
در بخش دیگری از مراسم، رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: ۱۳ چرخش تحولآفرین در سازمان طراحی کردهایم که یکی از آنها حرکت از اعانهمحوری بهسمت توانمندسازی است. سال گذشته بیش از ۷۱ هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف ایجاد کردیم همچنین خدمات توانبخشی باید به سمت توانبخشی فرهنگی، ورزشی و هنری گسترش یابد. اکنون در دو نقطه تهران خانه هنرمندان افراد دارای معلولیت را در دست ایجاد داریم و با توجه به پیشنهاد آقای قلعهنویی، تصمیم گرفتیم مجموعه وحدت سازمان بهزیستی را به یک مجموعه ورزشی بزرگ برای معلولان تبدیل کنیم که دارای استخر روباز، سالن مسقف و زمین چمن است.
وی همچنین از برنامههای آتی خبر داد و گفت:هلالاحمر دارای سازمان داوطلبان است و ما نیز قصد داریم سازمان داوطلبان بهزیستی را ایجاد کنیم. درحالحاضر ۱۲۰ هزار داوطلب در ۱۱ گروه مختلف داریم ازجمله داوطلبان حوزه ورزش. هفته آینده نیز جلسهای با حضور آقای دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و آقای میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برنامهریزی در حوزه ورزش معلولان بهویژه ناشنوایان و نابینایان برگزار خواهیم کرد. همچنین امیدواریم روزی بتوانیم در تمرین تیم ملی فوتبال حاضر شویم و احکام سفیران بهزیستی را به اعضای تیم اهدا کنیم.
در پایان این مراسم، حکم انتصاب امیر قلعهنویی بهعنوان سفیر ملی ورزش، سلامت و نشاط اجتماعی سازمان بهزیستی کشور قرائت و به او تقدیم شد.
در این حکم آمده است:
امیر قلعهنویی از چهرههای خوشنام ورزش ایران است که طی سالهای اخیر با حضور فعال در برنامههای اجتماعی و خیریه، در مسیر گسترش فرهنگ ورزش همگانی و حمایت از اقشار آسیبپذیر گامهای مؤثری برداشته است. امیداواریم با بهرهگیری از تجربیات گرانقدر و جایگاه مردمی جنابعالی در مسیر ترویج فرهنگ ورزش برای همه، ارتقاء نشاط اجتماعی و تقویت مشارکت داوطلبانه در میان گروههای مختلف جامعه، نقش مؤثری ایفا کنید.
سازمان بهزیستی کشور نیز در سالهای اخیر با اجرای طرحهایی همچون باشگاههای نشاط اجتماعی، پویش زندگی فعال و طرح محله سالمندپذیر، تلاش کرده است ورزش و تحرک بدنی را بهعنوان رکن اصلی سلامت روان و کیفیت زندگی در میان سالمندان، خانوادهها و عموم جامعه ترویج دهد.
این سازمان با معرفی سفیران مردمی در حوزههای مختلف، در پی گسترش فرهنگ مسئولیت اجتماعی و همافزایی ملی برای ارتقاء سلامت اجتماعی در کشور است.
منبع: بهزیستی