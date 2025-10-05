یک کشف جدید در ابر‌های زهره، بحث در مورد احتمال وجود حیات را دوباره داغ کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- دانشمندان پس از تجزیه و تحلیل داده‌های بایگانی شده از مدارگرد پایونیر زهره، کشف کردند که آب ۶۰ درصد از ابر‌های زهره را تشکیل می‌دهد که به هیدرات‌ها متصل است، نه اسید سولفوریک، همانطور که قبلاً تصور می‌شد.

نسبت سولفات آهن در آئروسل حدود ۱۶ درصد تخمین زده شد، در مقایسه با ۲۲ درصد برای اسید سولفوریک، که خوانش‌های متناقضی را که قبلاً توسط ابزار‌های کاوشگر ثبت شده بود، توضیح می‌دهد.

دانشمندان خاطرنشان کردند که این ذرات هنگام گرم شدن، گاز‌های متفاوتی آزاد می‌کنند که به آنها امکان می‌دهد ترکیب آنها را به طور دقیق تعیین کنند. تجزیه و تحلیل حرارتی تأیید کرد که آب در دما‌های ۱۸۵ تا ۴۱۴ درجه سانتیگراد به شکل هیدرات ظاهر می‌شود، در حالی که اسید سولفوریک در دمای ۲۱۵ تا ۳۹۷ درجه سانتیگراد شناسایی شد. آهن موجود در جو کیهانی احتمالاً از تجمع گرد و غبار از فضا سرچشمه می‌گیرد.

محققان معتقدند که این نتایج، بحث جدیدی را در مورد احتمال وجود حیات در زهره آغاز می‌کند. نبود آب، پیش از آنکه وجود آن به شکلی پنهان که از راه دور با طیف‌سنجی قابل تشخیص نبود، اثبات شود،   مانع اصلی این فرضیه محسوب می‌شد.

منبع: science.mail.ru

