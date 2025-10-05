امکان ثبت نام در بیست‌ویکمین دوره عمره دانشگاهیان از ۱۳ مهر فراهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- نشست خبری بیست‌ویکمین دوره عمره دانشگاهیان، صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و حجت‌الاسلام والمسلمین کرمی، معاون فرهنگی و اجتماعی این نهاد، برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام رستمی از آغاز فرآیند ثبت‌نام بیست‌ویکمین دوره عمره دانشگاهیان از ۱۳ تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: «با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، عتبات دانشگاهیان، سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری، ظرفیت اعزام امسال نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.»

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به اهمیت معنوی این سفر گفت: «یکی از کارکرد‌های مهم دانشگاه، تعمیق ارزش‌های انسانی، اخلاقی و ملی و تعریف دقیق هویت دانشجوی مسلمان است. سفر‌های زیارتی و معنوی، همچون عمره دانشجویی، فرصت پالایش درونی را برای جوانان فراهم می‌کند و موجب تصمیم‌های بزرگ برای خدمت به کشور می‌شود.»

وی افزود: «در کنار دانشگاه‌های پیشتاز علمی، امروز دانشگاه‌هایی داریم که در عرصه‌های فرهنگی و معنوی همچون نماز جماعت، اعتکاف، هیئت‌های مذهبی، فعالیت‌های جهادی و امدادرسانی نیز پیشتاز هستند. این نشان می‌دهد که دانشگاه می‌تواند در تربیت کادر متعهد و آماده برای اداره آینده کشور نقشی بی‌بدیل ایفا کند.»

حجت‌الاسلام رستمی تأکید کرد: «امسال دختران دانشجو نیز در قالب کاروان‌های جداگانه اعزام خواهند شد و برای آنها از میان بانوان فرهیخته، معینه‌ها و خدام زن انتخاب می‌شوند تا بتوانند خدمات فرهنگی و آموزشی متناسب ارائه دهند.»

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین کرمی، معاون فرهنگی و اجتماعی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، به تشریح جزئیات اجرایی این دوره پرداخت و گفت: «هزینه تمام‌شده سفر عمره برای دانشجویان حدود ۶۲ میلیون تومان است. در دوره جدید، مبلغ ۲۰ میلیون تومان که پیش‌تر برای ثبت‌نام دریافت می‌شد، حذف شده است.»

وی افزود: «در حال مذاکره با وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی هستیم تا حداقل ۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای دانشجویان در نظر گرفته شود. البته میزان نهایی این حمایت‌ها بستگی به همکاری دستگاه‌های مربوطه دارد.»

کرمی درباره اولویت‌های ثبت‌نام و اعزام نیز گفت: «دانشجویانی که در دو سال گذشته ثبت‌نام کرده، اما موفق به اعزام نشده‌اند، در اولویت قرار دارند. همچنین زوج‌های دانشجویی که هر دو نفرشان دانشجو هستند، حتماً در اولویت اعزام قرار خواهند گرفت.»

او از آغاز فعالیت سامانه لبیک خبر داد و اظهار داشت: «سامانه لبیک از امروز فعال شده و آماده ثبت‌نام دانشجویان، اساتید و مجموعه‌های فرهنگی دانشگاهی است. قرعه‌کشی به‌صورت سیستمی و شفاف انجام خواهد شد و هیچ دخالت دستی در آن وجود ندارد.»

کرمی در پایان گفت: «برای افزایش بهره‌مندی معنوی دانشجویان از این سفر، دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برای مدیران، روحانیون، و عوامل فرهنگی کاروان‌ها برگزار خواهد شد تا سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی ستاد عمره دانشگاهیان به بهترین شکل منتقل شود.»

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حج عمره ، اعزام دانشگاهیان ، ثبت نام دانشجویان
خبرهای مرتبط
ازدواج دانشجویی، پایدارترین نوع ازدواج‌/ اعزام ۱۰ هزار زوج دانشجو به مشهد
آغاز بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی از ۱۰ مهر
۱۳ آبان امسال با رنگ و بوی فاطمی برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آنچه باید در مورد پایان پشتیبانی مایکروسافت از ویندوز ۱۰ بدانید
اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» بر اساس راهنما‌های بالینی
معلمان از دادن تکالیف طولانی به دانش‌آموزان ابتدایی پرهیز کنند
کاروان‌های عمره دانشگاهیان از آبان امسال اعزام می‌شوند/ زوج‌های دانشجو در اولویت هستند
نماینده ایران در المپیاد جهانی علوم اعصاب نوجوانان ۲۰۲۵ مشخص شد
اعلام اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های شرایط خاص علمی کاربردی
توزیع کمک‌های فرهنگیان و دانش‌آموزان به نیازمندان از طریق کمیته امداد+ فیلم
الگوی خوابی که پیری مغز را تسریع می‌کند!
اختصاص سالانه یک میلیارد دلار ارز به اقلام مصرفی/ توانایی بالای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور
ثبت نام عمره دانشگاهیان با ظرفیت دو برابری آغاز شد
آخرین اخبار
اعلام اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های شرایط خاص علمی کاربردی
نماینده ایران در المپیاد جهانی علوم اعصاب نوجوانان ۲۰۲۵ مشخص شد
توزیع کمک‌های فرهنگیان و دانش‌آموزان به نیازمندان از طریق کمیته امداد+ فیلم
آنچه باید در مورد پایان پشتیبانی مایکروسافت از ویندوز ۱۰ بدانید
کاروان‌های عمره دانشگاهیان از آبان امسال اعزام می‌شوند/ زوج‌های دانشجو در اولویت هستند
دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» وارد مرحله اجرایی شد
الگوی خوابی که پیری مغز را تسریع می‌کند!
آزمایش سگ‌های رباتیک چین برای انجام ماموریت در ماه
اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» بر اساس راهنما‌های بالینی
ثبت نام عمره دانشگاهیان با ظرفیت دو برابری آغاز شد
اختصاص سالانه یک میلیارد دلار ارز به اقلام مصرفی/ توانایی بالای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور
کمبود ۴۴ میلیون معلم در جهان تا سال ۲۰۳۰
معلمان از دادن تکالیف طولانی به دانش‌آموزان ابتدایی پرهیز کنند
نسخه بتای بازنویسی‌شده GroKedipedia به زودی منتشر می‌شود
تاثیر حفاظتی چای چینی از بدن در برابر التهاب
کشفی جدید در مورد احتمال وجود حیات در سیاره زهره
عوارض و مشکلات مکمل گینر + فیلم
آنتی‌بیوتیک برای درمان سرماخوردگی نیست
راه اندازی سامانه ویژه ثبت کمک‌های دانش‌آموزی در مدارس + فیلم
۲۵ مصدوم و ۲ کشته در تصادف زنجیره‌ای محور دماوند–فیروزکوه
حدود ۱۶۰۰ صندلی دستیاری پزشکی در سال گذشته خالی ماند
وضعیت عفونت‌های تنفسی در گردش در کشور/ اثربخشی ۴۰ تا ۶۰ درصدی واکسن آنفلوآنزا
آغاز ساخت مدارس استثنایی در مناطق محروم تهران