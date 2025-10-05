باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- نشست خبری بیستویکمین دوره عمره دانشگاهیان، صبح امروز با حضور حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و حجتالاسلام والمسلمین کرمی، معاون فرهنگی و اجتماعی این نهاد، برگزار شد.
در این نشست، حجتالاسلام رستمی از آغاز فرآیند ثبتنام بیستویکمین دوره عمره دانشگاهیان از ۱۳ تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: «با پیگیریهای انجامشده از سوی نهاد رهبری در دانشگاهها، عتبات دانشگاهیان، سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری، ظرفیت اعزام امسال نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.»
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به اهمیت معنوی این سفر گفت: «یکی از کارکردهای مهم دانشگاه، تعمیق ارزشهای انسانی، اخلاقی و ملی و تعریف دقیق هویت دانشجوی مسلمان است. سفرهای زیارتی و معنوی، همچون عمره دانشجویی، فرصت پالایش درونی را برای جوانان فراهم میکند و موجب تصمیمهای بزرگ برای خدمت به کشور میشود.»
وی افزود: «در کنار دانشگاههای پیشتاز علمی، امروز دانشگاههایی داریم که در عرصههای فرهنگی و معنوی همچون نماز جماعت، اعتکاف، هیئتهای مذهبی، فعالیتهای جهادی و امدادرسانی نیز پیشتاز هستند. این نشان میدهد که دانشگاه میتواند در تربیت کادر متعهد و آماده برای اداره آینده کشور نقشی بیبدیل ایفا کند.»
حجتالاسلام رستمی تأکید کرد: «امسال دختران دانشجو نیز در قالب کاروانهای جداگانه اعزام خواهند شد و برای آنها از میان بانوان فرهیخته، معینهها و خدام زن انتخاب میشوند تا بتوانند خدمات فرهنگی و آموزشی متناسب ارائه دهند.»
در ادامه این نشست، حجتالاسلام والمسلمین کرمی، معاون فرهنگی و اجتماعی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، به تشریح جزئیات اجرایی این دوره پرداخت و گفت: «هزینه تمامشده سفر عمره برای دانشجویان حدود ۶۲ میلیون تومان است. در دوره جدید، مبلغ ۲۰ میلیون تومان که پیشتر برای ثبتنام دریافت میشد، حذف شده است.»
وی افزود: «در حال مذاکره با وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی هستیم تا حداقل ۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه برای دانشجویان در نظر گرفته شود. البته میزان نهایی این حمایتها بستگی به همکاری دستگاههای مربوطه دارد.»
کرمی درباره اولویتهای ثبتنام و اعزام نیز گفت: «دانشجویانی که در دو سال گذشته ثبتنام کرده، اما موفق به اعزام نشدهاند، در اولویت قرار دارند. همچنین زوجهای دانشجویی که هر دو نفرشان دانشجو هستند، حتماً در اولویت اعزام قرار خواهند گرفت.»
او از آغاز فعالیت سامانه لبیک خبر داد و اظهار داشت: «سامانه لبیک از امروز فعال شده و آماده ثبتنام دانشجویان، اساتید و مجموعههای فرهنگی دانشگاهی است. قرعهکشی بهصورت سیستمی و شفاف انجام خواهد شد و هیچ دخالت دستی در آن وجود ندارد.»
کرمی در پایان گفت: «برای افزایش بهرهمندی معنوی دانشجویان از این سفر، دورههای آموزشی ویژهای برای مدیران، روحانیون، و عوامل فرهنگی کاروانها برگزار خواهد شد تا سیاستها و برنامههای فرهنگی ستاد عمره دانشگاهیان به بهترین شکل منتقل شود.»