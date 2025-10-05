معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین گفت: به منظور افزایش ایمنی تردد و بهبود سطح سرویس، روکش آسفالت در محور قزوین - بوئین زهرا محدوده پایانه بار در دست اقدام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - فتاح آسیابی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین گفت: در راستای تامین رفاه حال رانندگان حمل و نقل عمومی استان، اجرای عملیات روکش آسفالت در محور قزوین - بوئین زهرا محدوده پایانه بار در دست اقدام است.

وی افزود: این پروژه با هدف ارتقای ایمنی تردد، بهبود سطح سرویس‌دهی و افزایش عمر مفید روسازی راه در دستور کار قرار گرفته است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین گفت: تاکنون ۱۳۵ کیلومتر از راه‌های شریانی و روستایی قزوین با روکش مجدد آسفالت، بهسازی شده است.

