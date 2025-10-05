باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نشست خبری دست‌اندرکاران برنامه تلویزیونی «قندپهلو» با حضور شهرام شکیبا و ناصر فیض به عنوان داوران اصلی برنامه، امیر قمیشی تهیه‌کننده و قاسم رفیعا طرقبهی مجری برنامه در اداره‌کل روابط عمومی برگزار شد.

در ابتدای این نشست شکیبا از مهترین ویژگی برنامه گفت و تشریح کرد: مهمترین نکته برنامه «قندپهلو» این است که با زبانی تازه درباره ادبیات صحبت می‌کند. همیشه برنامه‌های ادبی ساختاری داشت، که با اندکی تغییر روی آنتن می‌رفت. اما «قندپهلو» این لایه را شکست و با زبانی تازه با مخاطب صحبت کرد. فکر می‌کنم مخاطب این زبان را دوست داشت.

داور اصلی «قندپهلو» درباره کار کردن در فضای طنز و سختی‌های ناشی آن گفت: تعاریف ما از طنز تغییر نکرده است. ما از همان ابتدا طنزی را برای خود تعریف کردیم که قابلیت پخش از رسانه ملی داشته باشد. تلاشمان این بوده که از وظایف خود تخطی نکنیم. مخاطب ما افت نکرده و همچنان درصد مخاطبان برنامه را حفظ کردیم. مطمئن هستم اگر برنامه‌ای تکلیفش مشخص باشد، مخاطب آن را خواهد دید.

در انتها شکیبا پیشنهاد کرد که مدیران سازمان صداوسیما دست برنامه‌سازان را باز بگذارد.

در ادامه رفیعا در پاسخ به این سوال که مقایسه شما با آقای رضا رفیع سختی‌های خاص خود را دارد. از اجرای خود در برنامه بگویید، گفت: من در دوره اول «قندپهلو» شرکت‌کننده برنامه بودم و در دوره بین‌المللی به عنوان داور حضور داشتم؛ بنابراین از همان ابتدا با برنامه آشنایی داشتم. من هرگز تصمیم نداشتم ادامه راه آقای رفیع باشم و سعی کردم فضایی مهیا باشد تا کسی این فضا را مقایسه نکند.

در ادامه فیض درباره به روز بودن آیتم‌ها و بخش‌های برنامه گفت: بالاخره ادامه کردن یک برنامه نشانه بارز این است که «قندپهلو» مخاطب خود را پیدا کرده و می‌تواند سلایق مختلف را پوشش دهد. قطعاً برنامه تراز لازم را داشته و هر برنامه‌ای می‌تواند برای تکمیل کردن خود به خود مراجعه کند و ضعف‌هایش را کنار بگذارد.

او ادامه داد: تلویزیون متوجه شد که اگر مانند پلتفرم‌ها و فضای مجازی از عنصر طنز استفاده نکند، از جریان روز عقب می‌ماند. با این حال، هدف اصلی برنامه این بود که نشان دهد زبان فارسی چه ظرفیت بالایی در شوخ‌طبعی و بیان طنزآمیز مسائل مختلف دارد. تلاش ما این بود که به خانواده‌ها یاد بدهیم چگونه با روحیه‌ای شاد و شوخ‌طبع با موضوعات برخورد کنند.

امیر قمیشی، تهیه‌کننده برنامه «قندپهلو» در این نشست، با اشاره به اهمیت ارتباط با بینندگان افزود: پیشنهاد‌ها و نقد‌های مردم مسیر برنامه را روشن‌تر می‌کند. برگزاری چنین نشست‌هایی به ما کمک می‌کند تا «قندپهلو» را به سلیقه واقعی مخاطبان نزدیک‌تر کنیم.

وی ادامه داد: بسیار خوشحالم که این فصل به سرانجام رسید. در ابتدا بدون رضا رفیع کار سخت بود و ذهنم درگیر شد تا اینکه به این نتیجه رسیدم می‌شود و باید برنامه را ادامه داد. در ادامه قاسم رفیعا آمد و با ایده‌هایی که از رادیو و پادکست‌ها داشتم کار را اجرا کردیم و جلو بردیم.

قمیشی اظهار کرد: ما این برنامه را قبل از جنگ ۱۲ روزه جلوی دوربین بردیم و قبل از آن بخش هجو نسبت به نخست وزیر منحوس صهیونیستی را در این کار داشتیم و این گونه شد که امروز به نظر می‌رسد ما این بخش را سفارشی کار کردیم، اما این گونه نبود و اضافه شدن این بخش و بخش وحدت ملی مصداق الهام شاعرانه‌ای بود که برای ما رخ داد.