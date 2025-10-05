باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- مجله Nutrients نوشته است که مطالعات انجام شده توسط محققان تایوانی نشان داده است که عصاره برگ چای اولانگ فعالیت کمپلکس پروتئینی NLRP۳ را در بدن کاهش میدهد، که با بیماریهای مزمن مانند دیابت و اختلالات عصبی مرتبط است.
در آزمایشهای انجام شده، مشخص شده است که عصاره چای اولانگ تولید مولکولهای التهابی در بدن، از جمله اینترلوکین-۱β و فاکتور نکروز تومور، و سطوح گونههای فعال اکسیژن، موادی که به سلولها آسیب میرسانند و پیری را تسریع میکنند، را کاهش میدهد.
محققان این اثرات را به سطوح بالای پلی فنولها و کاتچینها، دو ترکیب با خواص آنتیاکسیدانی، در چای نسبت میدهند. در طول آزمایشها، این مواد تأثیری مشابه مواد ضدالتهاب طبیعی شناخته شده مانند کورکومین داشتند.
محققان خاطرنشان کردند که یافتههای آنها بر اساس تحقیقات پیشبالینی انجام شده بر روی مدلهای سلولی است و بنابراین، بحث در مورد اثر درمانی چای خیلی زود است. با این حال، نتایج نشان میدهد که مصرف منظم چای اولانگ ممکن است اثر محافظتی بیشتری بر بدن داشته باشد و مطالعات بیشتر از طریق آزمایشهای بالینی برای تعیین اثرات دقیق آن بر بدن و سلامت را ضروری میسازد.
منبع: Lenta.ru