رئیس اداره تعزیرات حکومتی نوشهر از جریمه ۸۶۸ میلیون ریالی مکانیک متقلب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - غلامعلی گیلانی رئیس اداره تعزیرات حکومتی نوشهر گفت: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی نوشهر تقلب یک واحد صنفی تعمیر خودرو را بررسی کرد.

او افزود: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متخلف را علاوه بر پرداخت ۸۶۸ میلیون ریال جزای نقدی به پرداخت ۴۳۴ میلیون ریال در حق شاکی محکوم کرد.

گیلانی گفت: با شکایت شاکی، بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نوشهرگزارش این تخلف را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.