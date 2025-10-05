ورود ۲۸۳ ناوگان ریلی تولید داخل و بازسازی شده به شبکه راه آهن کشور+فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- امروز با حضور مدیرعامل شرکت راه آهن و به صورت ویدئو کنفرانسی با دستور رئیس جمهور و وزیر راه وشهرسازی ۲۲۴ دستگاه واگن باری ساخت داخل، ۱۴ دستگاه لکوموتیو نو و بازسازی شده و ۴۵ دستگاه سالن مسافری نو و بازسازی شده به شبکه ریلی، احداث ۵۰ کیلومتر از خط دوم بافق- زرین شهر در محدوده مشک- هرند- خیرآباد، بازسازی خط اصلی ریلی و سوزن‌های بلاک کارون- میاندشت در راه‌آهن جنوب، توسعه علائم الکتریکی ایستگاه راهگرد در راه آهن اراک، تجهیز لکوموتیو مانوری به سیستم نظارت تصویری، احداث خط فرعی شرکت "شیرین عسل" از ایستگاه دیزج خلیل در آذربایجان شرقی و افزایش ظرفیت خطوط ریلی در ایستگاه "نظامیه" خوزستان، از جمله پروژه‌های افتتاح و بهره برداری شده شرکت راه آهن در این مراسم بود.

افتتاح تقاطع غیر همسطح زیرگذر ایریکو واقع در بلاک سیاه باغ - قروه در استان قزوین، احداث خط تجاری و صنعتی مجتمع فولاد غدیر ایرانیان و فولاد اردکان در استان یزد، احداث خط تجاری و صنعتی شهرک صنعتی اشراق زنجان و شرکت سنگان مکران در استان خراسان، بهسازی علائم الکتریکی ایستگاه میان‌دشت در اهواز، تجهیز مراکز به سیستم کنترل ترافیک مرکزی در راه آهن اراک و قم (ایستگاه‌های نانگرد، مشک‌آباد، سواریان، راهگرد و باغیک) و تجهیز بلاک علی آباد – نمکزار در محور تهران- قم به سیستم بلاک میانی، دیگر پروژه‌های مورد بهره برداری در این مراسم بود.



گفتنی است آیین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی به یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان برگزار شد که شامل ۵۷ هزار و ۲۲۶ واحد مسکن حمایتی، ۲۰۲ پروژه حمل و نقل، شهرسازی و هواشناسی به ارزش ۱۶۴ همت و ۱۲۵ میلیون دلار است.