ورود ۲۸۳ ناوگان ریلی تولید داخل و بازسازی شده به شبکه راه آهن کشور+فیلم

آیین افتتاح و بهره برداری از ۱۷ پروژه ریلی و ورود ۲۸۳ ناوگان ریلی تولید داخل و بازسازی شده به شبکه راه آهن کشور، با حضور مدیرعامل راه‌آهن و حضور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- امروز با حضور مدیرعامل شرکت راه آهن  و به صورت ویدئو کنفرانسی با دستور رئیس جمهور و وزیر راه وشهرسازی ۲۲۴ دستگاه واگن باری ساخت داخل، ۱۴ دستگاه لکوموتیو نو و بازسازی شده و ۴۵ دستگاه سالن مسافری نو و بازسازی شده به شبکه ریلی، احداث ۵۰ کیلومتر از خط دوم بافق- زرین شهر در محدوده مشک- هرند- خیرآباد، بازسازی خط اصلی ریلی و سوزن‌های بلاک کارون- میاندشت در راه‌آهن جنوب، توسعه علائم الکتریکی ایستگاه راهگرد در راه آهن اراک، تجهیز لکوموتیو مانوری به سیستم نظارت تصویری، احداث خط فرعی شرکت "شیرین عسل" از ایستگاه دیزج خلیل در آذربایجان شرقی و افزایش ظرفیت خطوط ریلی در ایستگاه "نظامیه" خوزستان، از جمله پروژه‌های افتتاح و بهره برداری شده شرکت راه آهن در این مراسم بود.

افتتاح تقاطع غیر همسطح زیرگذر ایریکو واقع در بلاک سیاه باغ - قروه در استان قزوین، احداث خط تجاری و صنعتی مجتمع فولاد غدیر ایرانیان و فولاد اردکان در استان یزد، احداث خط تجاری و صنعتی شهرک صنعتی اشراق زنجان و شرکت سنگان مکران در استان خراسان، بهسازی علائم الکتریکی ایستگاه میان‌دشت در اهواز، تجهیز مراکز به سیستم کنترل ترافیک مرکزی در راه آهن اراک و قم (ایستگاه‌های نانگرد، مشک‌آباد، سواریان، راهگرد و باغیک) و تجهیز بلاک علی آباد – نمکزار در محور تهران- قم به سیستم بلاک میانی، دیگر پروژه‌های مورد بهره برداری در این مراسم بود.


گفتنی است آیین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی به یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان برگزار شد که شامل ۵۷ هزار و ۲۲۶ واحد مسکن حمایتی، ۲۰۲ پروژه حمل و نقل، شهرسازی و هواشناسی به ارزش ۱۶۴ همت و ۱۲۵ میلیون دلار است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: راه‌آهن ، شبکه ریلی
خبرهای مرتبط
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
ایستگاه‌های هواشناسی به ۴ هزار عدد رسید
کارت رانندگان ناوگان شهری و بین‌شهری هوشمند صادر می‌شود
افزایش ۵درصدی حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور/ سرمایه‌گذاری ۶.۵ همتی بخش خصوصی در صنعت ریل کشور
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ستاد ملی برای اجرای حذف ۴ صفر از پول ملی تشکیل خواهد شد+ فیلم
آغاز عرضه تجاری آیفون با قیمت نجومی ۲۸۰ میلیون تومانی
جزئیات اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی اعلام شد+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۳ مهر ماه
ثبت رکورد ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت گاز در نیروگاه‌ها+ فیلم
ورود ۲۸۳ ناوگان ریلی تولید داخل و بازسازی شده به شبکه راه آهن کشور+فیلم
تلاش ایران و نروژ برای همکاری در حوزه تجدیدپذیر‌ها
۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سرمایه وارد شد
پرداخت بیش از ۹۰ درصد خسارت مشترکان خانگی
ایستگاه‌های هواشناسی به ۴ هزار عدد رسید
آخرین اخبار
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
شناسایی سرمایه گذاران چوب در استان‌ها/ احیای نهالستان‌ها با طرح کاشت یک میلیارد درخت
جزئیات اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی اعلام شد+ فیلم
ثبت رکورد ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت گاز در نیروگاه‌ها+ فیلم
پرداخت بیش از ۹۰ درصد خسارت مشترکان خانگی
تلاش ایران و نروژ برای همکاری در حوزه تجدیدپذیر‌ها
تکالیف نهاد‌ها در به‌‏روزرسانی سامانه اطلاعات شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری
صرفه جویی سالانه ۱۳۶ میلیون لیتر سوخت با افتتاح آزاد راه شیراز- اصفهان
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۳ مهر ماه
حذف فرآیندهای مبتنی بر کاغذ با اجرای صورت حساب الکترونیکی
آغاز عرضه تجاری آیفون با قیمت نجومی ۲۸۰ میلیون تومانی
ستاد ملی برای اجرای حذف ۴ صفر از پول ملی تشکیل خواهد شد+ فیلم
ایستگاه‌های هواشناسی به ۴ هزار عدد رسید
ناترازی‌های اقتصادی و مشکلات سیستم بانکی از جمله چالش‌های بلندمدت اقتصاد
۹۰ هزار کیلومتر راه هوایی زیر پوشش خدمات ناوبری هوایی ایران است
۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سرمایه وارد شد
۹۸ درصد مرغ مصرفی کشور مرغ گرم است
امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه حمل ریلی میان ایران، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان
ورود ۲۸۳ ناوگان ریلی تولید داخل و بازسازی شده به شبکه راه آهن کشور+فیلم
کارت الکترونیک آرد جامعه عشایر به زودی اجرا می‌شود/تخصیص ۳ همت اعتبار برای رفع تنش آبی جامعه عشایر + فیلم
سرمایه‌گذاری ۹ همتی بخش خصوصی در صنعت هوایی/ ۲هزار و ۱۰۰ صندلی پرواز اضافه شد
مصرف ۴۰ درصد بنزین در ۵ استان کشور
افزایش بیش از ۶۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
تداوم عرضه اسکناس ارز توسط بانک مرکزی
با مصوبه حذف ۴صفر هر ریال معادل ۱۰۰ قران شد+فیلم
افتتاح پروژه‌های مسکن حمایتی و حمل و نقلی به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار+ فیلم
گام سوم دولت با افتتاح ۵۷ هزار واحد مسکن حمایتی آغاز شد
چالش‌های برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت/ ارائه‌ درخواست تمدید مهلت برگزاری مجامع به شورای عالی بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴
تغییر روزانه شاخص‌های تعدیل قیمتی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن+ فیلم