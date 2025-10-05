باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، اعلام کرد که نسخه بتای اولیه GroKedipedia که توسط شرکت هوش مصنوعی او xAI در حال توسعه است، ظرف دو هفته منتشر خواهد شد.

ماسک توضیح داد که نسخه جدید، محتوای ویکی‌پدیا را با در نظر گرفتن منابع رسانه‌ای ممنوعه بازنویسی خواهد کرد و تأکید کرد که GroKedipedia نسبت به نسخه اصلی پیشرفت قابل توجهی خواهد داشت.

این اعلامیه پس از آن منتشر شد که ماسک پیش از این، پس از انتشار مقاله‌ای که چارلی کرک، فعال محافظه‌کار را به عنوان یک "ملی‌گرای سفیدپوست" توصیف کرده بود، حمایت خود را از قطع بودجه ویکی‌پدیا ابراز کرده بود.

ماسک در حساب X خود نوشت: "نسخه بتای اولیه GroKedipedia ۰.۱ ظرف دو هفته منتشر خواهد شد. "

حملات ماسک به آنچه او "ویکی‌پدیای بیدار" می‌نامد، چیز جدیدی نیست. در سال ۲۰۲۳، او پیشنهاد داد که در صورت تغییر نام این پلتفرم به ویکی‌پدیا، آن را به قیمت ۱ میلیارد دلار خریداری کند. او همچنین سال گذشته به این سایت حمله کرد و پس از ایجاد صفحه‌ای در مورد "دونالد ترامپ و فاشیسم"، آن را "خراب" خواند.

انتقاد از ویکی‌پدیا در روز‌های اخیر پس از آن تشدید شده است که لری سنگر، ​​یکی از بنیانگذاران ویکی‌پدیا که در سال ۲۰۰۲ این پلتفرم را ترک کرد، در پادکست تاکر کارلسون حضور یافت و این دانشنامه را به یک کمپین سانسور علیه محافظه‌کاران و آزادی‌خواهان متهم کرد.

سنگر با اشاره به اینکه ویکی‌اسکنر پیش از این ویرایش‌هایی در ویکی‌پدیا را که از تأسیسات سیا در مقر لانگلی سرچشمه می‌گرفت، کشف کرده بود، گفت: «یک ارتش کامل از صد‌ها ناظر وجود دارد که دائماً افرادی را که از نظر ایدئولوژیک با آنها مخالف هستند، مسدود می‌کنند.»

منبع: RT